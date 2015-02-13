بوشهر در محاصره ریزگردها/ پروازها لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، گرد و غبار و ریزگردها که از هفته پیش استان خوزستان را در بر گرفته بود، رفته رفته خود را به بوشهر رساندند و در روزهای اخیر نقاط مختلف استان بوشهر را تحت تاثیر قرار داده‌اند.

امروز بر شدت ریزگردها افزوده شده است و مشکلاتی را برای مردم در نقاط مختلف استان بوشهر ایجاد کرده است و تردد در هوای باز را برای افراد مختلف به ویژه بیماران و سالمندان سخت کرده است.

کاهش میزان دید در استان بوشهر

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر به آخرین وضعیت آب و هوایی استان بوشهر اشاره کرد و بیان داشت: از روز گذشته شاهد افزایش ریزگردها در بوشهر هستیم و بر بارندگی‌ها در استان نیز تاثیر گذاشته است.

محمدرضا انصاری اضافه کرد: یکی از اثرات وقوع این گرد و غبار، کاهش دید در استان بوشهر که از دو هزار و ۷۰۰ متر به کمتر از یک هزار و ۵۰۰ متر رسیده است و این موضوع مشکلاتی را در استان ایجاد کرده است.

وی تصریح کرد: هر چند برای بوشهر بارندگی نیز پیش بینی شده بود ولی ریزگردها بر بارندگی تاثیر گذاشته است و به سبب جذب رطوبت بر اثر ریزگردها بارش باران نمناکی شد.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر وضعیت کنونی بوشهر را قسمتی ابری تا نیمه ابری همراه با گرد و خاک و گاهی افزایش ابر و در برخی نقاط احتمال رگبار پراکنده باران عنوان کرد.

وی اضافه کرد: شاهد کاهش سرعت وزش باد در استان هستیم که هم اکنون سرعت باد ۱۰ تا ۳۶ کیلومتر در ساعت است.

انصاری همچنین ارتفاع موج دریا را ۹۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: ارتفاع موج دریا از امشب ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: سمت باد متغیر غالبا شمال غربی تا شمال شرقی خواهد بود.

لغو پروازهای بوشهر

مدیرکل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران شعبه بوشهر نیز از لغو پروازهای بوشهر خبر داد و بیان داشت: با وقوع پدیده ریزگردها شاهد کاهش میزان دید در استان بوشهر هستیم.

علیرضا شاکر تصریح کرد: در هنگام نشست و برخاست هواپیما باید دید خلبان بیش از دو هزار و ۷۰۰ متر باشد که هم اکنون به کمتر از یک‌هزار و ۵۰۰ متر رسیده است.

وی با بیان اینکه این میزان کاهش دید باعث شده تا امکان پرواز در فرودگاه بوشهر نباشد، افزود: پرواز صبح امروز تهران به بوشهر به علت کاهش دید لغو شد و بالطبع پرواز بوشهر به تهران نیز لغو شد.

مدیرکل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران شعبه بوشهر همچنین پیش‌بینی کرد با این شرایط جوی پروازهای امروز عصر بوشهر نیز لغو شود.