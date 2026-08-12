ابراهیم پرفند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ۸۰ نفر از اعضای جوانان جمعیت هلال‌احمر خراسان‌شمالی همزمان با روزهای پایانی ماه صفر و در آستانه سالروز شهادت امام رضا(ع)، برای پنجمین سال متوالی در قالب طرح «قدم به قدم در مسیر بهشت» به مشهد مقدس اعزام شدند.

معاون جوانان جمعیت هلال‌احمر خراسان‌شمالی افزود: این طرح با هدف خدمت‌رسانی به زائران بارگاه منور رضوی و تسهیل زیارت، به‌ویژه برای سالمندان، افراد کم‌توان و زائران نیازمند ویلچر اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: اعضای جوانان هلال‌احمر با استقرار در مسیرهای منتهی به حرم مطهر رضوی، در جابه‌جایی و همراهی زائران سالمند، کم‌توان و افراد نیازمند ویلچر مشارکت می‌کنند تا این افراد با آرامش و سهولت بیشتری به زیارت مشرف شوند.

پرفند با اشاره به پنجمین سال اجرای این طرح گفت: استمرار «قدم به قدم در مسیر بهشت» بیانگر تداوم فرهنگ خدمت داوطلبانه و روحیه نوع‌دوستی در میان جوانان هلال‌احمر است و امیدواریم این خدمات، زمینه‌ساز زیارتی آسان‌تر و خاطره‌ای ماندگار برای زائران حضرت رضا(ع) باشد.