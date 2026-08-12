شهر قم سوگوار رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرا رسیدن ۲۸ صفر، شهر قم جلوهای متفاوت به خود گرفت و فضای عمومی شهر، حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)، مساجد و اماکن مذهبی در سوگ رحلت پیامبر عظیمالشأن اسلام(ص) و شهادت سبط اکبر ایشان، امام حسن مجتبی(ع)، رنگ عزا به خود گرفت.
از نخستین ساعات روز، هیئتهای مذهبی و دستههای عزاداری در نقاط مختلف قم به حرکت درآمدند و عزاداران با حضور در مسیرهای منتهی به حرم مطهر کریمه اهل بیت(س)، در رثای پیامبر اکرم(ص) و امام حسن مجتبی(ع) به سینهزنی، زنجیرزنی و نوحهخوانی پرداختند.
صحنها و رواقهای حرم مطهر حضرت معصومه(س) نیز همزمان با این ایام با نصب پرچمهای عزا و پارچهنوشتههای سوگواری، حال و هوایی حزنانگیز پیدا کرده است و زائران و مجاوران با حضور در این بارگاه نورانی به سوگواری پرداختند.
برنامههای عزاداری حرم مطهر از شامگاه سهشنبه با برگزاری مراسم سوگواری آغاز شد و از صبح امروز نیز حضور مردم در برنامههای مذهبی و مجالس عزاداری ادامه یافت.
مردم قم به سوگ پیامبر(ص) نشستند
همزمان با برگزاری مراسم اصلی در حرم مطهر، مساجد و تکایای شهر قم نیز شاهد حضور گسترده مردم و برپایی مجالس سوگواری بود.
روضهخوانی، مرثیهسرایی و سخنرانی از جمله برنامههایی است که در این اماکن مذهبی برگزار شد.
بیوت مراجع عظام تقلید نیز که در طول ماههای محرم و صفر میزبان مجالس مختلف عزاداری بودهاند، در سالروز رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) حال و هوایی ویژه پیدا کردند و مراسم سوگواری در این مراکز برگزار شد.
مردم قم که از آغاز ماه محرم و در ادامه ماه صفر جامه عزا بر تن دارند، در ۲۸ صفر نیز با حضور در مجالس و دستههای عزاداری، ارادت خود را به ساحت پیامبر اکرم(ص) و خاندان عصمت و طهارت(ع) نشان دادند.
در این میان، آیین قرائت زیارت پیامبر اکرم(ص) از بعید نیز پس از اقامه نماز عصر در حرم مطهر حضرت معصومه(س)، مساجد و تکایای قم برگزار می شود و عزاداران با قرائت این زیارت، یاد و نام پیامبر رحمت را گرامی می دارند.
دفتر رهبر معظم انقلاب در قم نیز با سیاهپوش کردن فضای داخلی و بیرونی و نصب پرچمهای عزا، پذیرای سوگواران و دلدادگان مکتب اهل بیت(ع) است و برنامههای مختلف مذهبی و سوگواری در این مکان برگزار میشود.
مسجد مقدس جمکران نیز در سالروز رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع)، میزبان زائران و عزادارانی است که برای عرض ارادت به خاندان عصمت و طهارت(ع) در این مکان مقدس حضور یافتهاند و مجالس سوگواری در آن برپا شده است.
بقاع متبرکه امامزادگان، مساجد و تکایای سطح شهر نیز از دیگر مراکز برگزاری آیینهای ۲۸ صفر هستند و در آنها مراسمی با محوریت تلاوت قرآن کریم، سخنرانی روحانیون، ذکر مصیبت و مرثیهخوانی برگزار میشود.
سوگ ۲۸ صفر در قم به محدوده مرکزی شهر و اماکن شاخص مذهبی محدود نمانده و در شهرها و بخشهای مختلف استان از جمله کهک، خلجستان، قنوات، سلفچگان و جعفریه نیز آیینهای عزاداری با حضور مردم برگزار شده است.
در روستاهای استان قم نیز مساجد و حسینیهها در این روز محل اجتماع مردم و برگزاری مجالس عزاداری است و هیئتهای مذهبی با برپایی دستههای سینهزنی و زنجیرزنی، در سوگ رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) به عزاداری میپردازند.
بخش دیگری از این مراسمها با حضور روحانیون و ذاکران اهل بیت(ع) برگزار میشود و عزاداران با شنیدن سخنرانیهای مذهبی، قرائت قرآن، ذکر مصیبت و مرثیهسرایی، یاد و خاطره پیامبر گرامی اسلام(ص) و کریم اهل بیت(ع) را گرامی میدارند.
در بسیاری از نقاط شهر، حضور هیئتهای مذهبی و حرکت دستههای عزاداری جلوهای از استمرار آیینهای سوگواری مردم قم را به نمایش گذاشته است و حرم مطهر حضرت معصومه(س) نیز همچنان کانون اصلی حضور زائران و عزاداران به شمار میرود.
قم- همزمان با فرارسیدن ۲۸ صفر، سالروز رحلت پیامبر گرامی اسلام(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع)، آیینهای سوگواری در حرم مطهر حضرت معصومه(س) و دیگر نقاط مختلف شهر قم برپا شد.
به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرا رسیدن ۲۸ صفر، شهر قم جلوهای متفاوت به خود گرفت و فضای عمومی شهر، حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)، مساجد و اماکن مذهبی در سوگ رحلت پیامبر عظیمالشأن اسلام(ص) و شهادت سبط اکبر ایشان، امام حسن مجتبی(ع)، رنگ عزا به خود گرفت.
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