رضایی کوچی: مشکلات و موانع مرز بازرگان برطرف می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رضایی کوچی در سفر به ماکو و بازدید از مرکز مبادلات تجاری ایران و ترکیه در بازارچه مرزی «ساری‌سو» بر ضرورت تسهیل فعالیت تجار و بازرگانان، توسعه زیرساخت‌های مرزی و تقویت مبادلات تجاری میان ایران و ترکیه تأکید و اظهار کرد: دستگاه های اجرایی در جهت رفع موانع و تسریع فرآیندهای گمرکی و بازرگانی هم‌افزایی داشته باشند.

وی بااشاره به ظرفیت‌های منطقه آزاد ماکو ادامه داد: از ظرفیت‌های توسعه تجارت و لجستیک در منطقه نباید غافل شد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: همچنین با تأکید بر توسعه تراتزیت و روان‌سازی تردد ناوگان ترانزیتی در منطقه گفت: تسهیل تردد ناوگان ترانزیتی در مرز بازرگان در دستور کار قرار گیرد.

مرزهای آذربایجان‌غربی در مسیر تجارت قانونمند قرار گرفته است

استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر ظرفیت بالای مرزهای استان برای توسعه تجارت قانونی و حمایت از تولید، گفت: امروز مرزهای آذربایجان‌غربی با تکیه بر سازوکارهای قانونی، از پیله‌وری و کولبری تا تجارت رسمی، در مسیر رونق اقتصادی قرار دارند.

رضا رحمانی با اشاره به تمهیدات اتخاذ شده برای تأمین نیاز واحدهای تولیدی، افزود: در شرایط جنگ، برای جلوگیری از اختلال در روند تولید، واردات برخی کالاهای اساسی و مورد نیاز واحدهای تولیدی افزایش یافت.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در تسهیل و پشتیبانی از فرآیندهای تجاری، خاطرنشان کرد: در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی امکان افزایش فرآیندهای وارداتی با هماهنگی وزارت بهداشت وجود دارد.

استاندار آذربایجان‌غربی از کاهش قاچاق در مرزهای استان نیز خبر داده و افزود: میزان کنترل و نظارت در دو سوی مرز ایران و ترکیه بسیار بالا بوده و حجم قاچاق در آذربایجان‌غربی بسیار پایین است.

رحمانی با بیان اینکه امروز در مرزهای استان، پیله‌وری و کولبری در چارچوب قانون انجام می‌شود، اضافه کرد: رویکرد آذربایجان‌غربی، حرکت از تجارت غیررسمی به سمت تجارت شفاف، قانونمند و مولد و استفاده حداکثری از ظرفیت مرزها برای رونق تولید و اشتغال است.