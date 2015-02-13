هشدار اروپا به روسیه دربار نقض توافقنامه مینسک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مقامات اتحادیه اروپا از جمله «ژان کلود یونکر» رئیس کمیسیون اروپا توافق مینسک را مثبت ارزیابی کردند. یونکر گفت، این توافقنامه امیدهای تازه​ای را برای حل بحران اوکراین ایجاد می​کند.

اما «دونالد تاسک» رئیس شورای اروپا هشدار داد که اتحادیه اروپا در صورت اجرا نشدن توافقنامه آتش‌ بس در شرق اوکراین تدابیر لازم را اتخاذ خواهد کرد.

«آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان نیز به روسیه هشدار داد که اگر توافق آتش‎ بس با اوکراین به صورت کامل رعایت نشود این کشور با تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا روبرو خواهد شد.

بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد نیز روز پنجشنبه از روسیه و اوکراین خواست که آتش‌ بس و دیگر تعهدات برای پایان دادن به جنگ ۱۰ ماهه را رعایت کنند. به گفته سخنگوی بان کی مون، دبیر کل این سازمان در بیانیه​ ای افزود که امیدوار است طرفین به تعهدات انجام شده در مینسک احترام بگذارند.

قرار است آتش‌ بس از نیمه شب یکشنبه به وقت کی‌ یف آغاز شود و تسلیحات سنگین از خطوط مقدم جمع آوری شوند.