۱۰۰ نانوایی در زنجان به صورت آزاد پز فعالیت خواهند کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رسول منصوری شامگاه سه شنبه در جلسه کار گروه بهداشت و درمان افزود: در استان زنجان هزار. ۴۴۰ نانوایی فعالیت می کنند که از این تعداد ۲۰ درصد نانوایی ها معادل ۱۰۰ نانوایی به صورت آزاد پز فعالیت خواهند کرد.

وی اظهار داشت: با اجرای طرح آزاد سازی آرد نانوایی ها می توانند از۵ کارخانه آرد خود را که با کیفیت است خریداری کنند.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان گفت: در سال آینده اجرای این طرح در نانوایی های بیشتری اجرا خواهد شد.

منصوری تاکید کرد: در استان زنجان واحدهایی که به صورت آزاد پز فعالیت خواهند کرد با نصب بنر برای مردم شناسانده خواهند شد و مردم خودشان به نانوایی های که نان با کیفیت دارند مراجعه کنند.

وی گفت: شرکت غله، سازمان صنعت، ومعدن وتجارت استان و بهداشت در راستای ارتقای کیفیت نان در استان نظارت محسوس و نامحسوس خود ازنانوایی ها را دارد.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان یاد آورشد: با آزاد سازی آرد رقابت شدیدی بین نانوایان ایجاد می شود و این خود در ارتقای کیفیت نان بسیار موثر است و نانوایان تمرکز و تلاش زیادی برای پخت نان با کیفیت می کنند.