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۲۹ بهمن ۱۳۹۳، ۱۰:۱۰

قرارداد 400 پوندی بکهام با پرستون منتشر شد

قرارداد 400 پوندی بکهام با پرستون منتشر شد

سایت دیلی میل قرارداد یک ماهه دیوید بکهام با باشگاه پرستون اند را منتشر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزها پیش از اینکه «دیوید بکهام» بازوبند کاپیتانی تیم فوتبال انگلستان را بر دست ببندد و به یک ستاره جهانی تبدیل شود، این پسر استخوانی در یک تیم دسته سومی تنها 400 پوند حقوق هفتگی دریافت می‌کرد.

بر پایه گزارش دیلی میل، «سر آلکس فرگوسن» در ماه فوریه سال 1995 تصمیم گرفت بازیکن 19 ساله خود را برای کسب تجربه بیشتر به تیم پرستون اند بفرستد.

بکهام جوان به مدت یک ماه در این تیم با حقوق هفتگی 400 پوند و پاداش 50 پوند به بازی پرداخت و پنج بازی کرد و دو گل زد.

بر پایه این گزارش، «پل برادلی»، مدیر ورزشگاه پرستون، هنوز این برگه قرارداد را بر روی دیوار اتاقش نگه داشته است.

کد مطلب 2500128

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