چاپ چهارم «استادان و نااستادانم» راهی بازار شد

به گزارش خبرنگار مهر، «استادان و نااستادانم» روایتی انتقادی از تجربه‌های شخصی عبدالحسین آذرنگ از نظام‌ها و روابط آموزشی در ایران و خارج از ایران گذشته و امروز است. خاطرات آذرنگ هم شامل محیط‌های آموزشی رسمی چون دبستان و دبیرستان و دانشگاه می‌شود و هم شامل محیط‌های دیگری که رابطه استاد و شاگردی در عرصه‌های مختلف دانش و حرفه و هنر و ... در آن‌ها وجود دارد.

چاپ اول «استادانم و نااستادانم» در سال ۹۰ و چاپ دومش در سال ۹۱ منتشر شد که آبان ماه امسال و همزمان با هفته کتاب، چاپ سوم آن توسط این ناشر منتشر شد.

این کتاب برای کسانی نوشته شده است که دغدغه آموزاندن و آموختن دارند. عشق به آموختن را چه کسانی و چگونه در دل می افروزند؟ مرز میان استادی و نا استادی کجاست؟ و پاسخ سوال هایی از این دست، در این کتاب ارائه خواهد شد. آذرنگ در این کتاب، قصد قصه‌گویی یا بیان خاطره ندارد اما چون محور اصلی مطالب کتاب، خاطرات شخصی وی است، این اثر ناگریز به سمت خاطره و در واقع خاطرات فرهنگی تمایل پیدا می‌کند.

خواندن این کتاب به آموزگاران، استادان، دانشجویان و کسانی که با آموختن و آموزش دادن سر و کار دارند، توصیه شده است.

در قسمتی از این کتاب می خوانیم:

از سال سوم تا حدودی می توانستم مرزهای میان رشته ها را تشخیص بدهم. تقریبا مطمئن شده بودم گرد چه حوزه هایی نباید بروم، اما هنوز هم نمی دانستم سراغ چه حوزه هایی بروم که با ساختار ذهنی و گرایش های عمیق درونیم سازگارتر باشد. این که می گویند هیچ کاری سخت تر از خودشناسی نیست، یا این که ممکن است سال های سال طول بکشد و کسی به مرتبه ای از خودشناسی نرسد، درباره من کاملا صادق بوده است. در هر حال سرگرم کلنجار رفتن با خودم بودم و داشتم به مسیر خواندن ها و جست و جوهایم جهت می دادم که خبر مرگ نامنتظر غلامرضا تختی، پهلوان محبوب مردم، در دی ماه ۱۳۴۶ منتشر شد. در پی آن، ظرف یکی دو ماه تا اسفند همان سال، همه دانشگاه های کشور، شاید بدون استثنا، متشنج شد. در محیط آرام دانشگاه شیراز هم در پی بهانه ای که در آغاز بی اهمیت می نمود، اعتصاب دانشجویی گسترده ای در گرفت که به هجوم نیروهای امنیتی و نظامی و دستگیری شمار بسیاری از دانشجویان انجامید...

نسخه های چاپ چهارم این کتاب با ۱۸۴ صفحه، شمارگان ۵۵۰ نسخه و قیمت ۹ هزار و ۵۰۰ تومان منتشر شده است.