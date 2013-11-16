«استادان و نااستادانم» به چاپ سوم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب شرحی از تجربه‌های عبدالحسین آذرنگ محقق و مترجم است که از ابتدای کودکی تا زمان حالش را شامل می‌شود. او در این کتاب با زبانی ساده از افرادی سخن گفته که در طول زندگی‌اش، راه را برایش باز کرده یا بر سر راهش مانع‌تراشی کرده‌اند. مطالعه این کتاب برای آموزگاران، استادان، دانشجویان و همه کسانی که با آموختن و آموزش دادن سر و کار دارند، توصیه شده است.

درباره این کتاب اشاره شده که نویسنده قصد قصه‌گویی یا بیان خاطره ندارد اما چون محور اصلی مطالب کتاب، خاطرات شخصی وی است، این اثر ناگریز به سمت خاطره و در واقع خاطرات فرهنگی تمایل پیدا می‌کند.

استادان و نااستادانم روایتی انتقادی از تجربه‌های شخصی عبدالحسین آذرنگ از نظام‌ها و روابط آموزشی در ایران و خارج از ایران گذشته و امروز است. خاطرات آذرنگ هم شامل محیط‌های آموزشی رسمی چون دبستان و دبیرستان و دانشگاه می‌شود و هم شامل محیط‌های دیگری که رابطه استاد و شاگردی در عرصه‌های مختلف دانش و حرفه و هنر و ... در آن‌ها وجود دارد. این مترجم تجربه سپری کردن دوران سربازی‌اش را با همان لحن و نگاهی توصیف کرده که از آن برای شرح دوره کارآموزی‌اش در مؤسسه‌هایی چون فرانکلین و مایکروسافت یا تدریسش در دانشگاه استفاده کرده است. موضوع اصلی هم در خلال همه این مطالب، آموختن و آموزش دادن است.

چاپ اول «استادانم و نااستادانم» در سال 90 توسط موسسه انتشارات جهان کتاب منتشر شد و به تازگی و همزمان با هفته کتاب به چاپ سوم رسیده است که این نوبت چاپ این کتاب با قطع رقعی 176 صفحه و قیمت 8 هزار و 500 تومان منتشر شده است.