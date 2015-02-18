از قدم زدن وزیر خارجه با جان کری بوی رفاقت به مشام می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد محمدیان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها در نشست ۳ هزار نفری مسئولین بسیج دانشجویی سراسر کشور در مصلی تهران با بیان اینکه این نشست برای کسانی که از نام بسیج خوششان نمی آید، پیام قاطع و صریحی را دارد، اظهار کرد: بسیج یک پدیده زودگذر مربوط به دوره ای خاص و شرایط ویژه ای نیست، بلکه یک مکتب است که یک مبانی و اصول دارد که ما از آن به عنوان تفکر بسیجی یاد می کنیم.

وی افزود: می خواهم از شناسنامه بسیج بگویم تا برخی بیان نکنند آنها که شناسنامه ندارند انتقاد نکنند. بسیج شناسنامه ای دارد که می تواند به شناسنامه دیگران اصالت ببخشد، بسیج ریشه ای در تاریخ دارد و پرافتخارترین مقاطع تاریخی را ثبت کرده است.

حجت الاسلام محمدیان ادامه داد: عقبه تاریخی بسیج علویون زمان امیر المومنین هستند که بیشترین هزینه را در تاریخ داده اند و بیشترین خون را در این مسیر تقدیم کرده اند.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری تصریح کرد: در میان انتظاراتی که امام (ره) و رهبری از بسیج داشتند و دارند، یک انتظار ویژه ای از بسیج می رود که آن نیز پیشرو و پیشگام بودن است. مهمترین امتیازات بسیج دانشجویی پیشرو بودن در تشخیص فرصت ها، ضعف ها، مسئولیت ها و همچنین پیشرو بودن در میدان عمل و ایستادگی کردن در مقابل هجمه هاست.

وی با بیان اینکه شاخص بسیج، پیشرو بودن است و اهداف بسیج هم اقتضا می کند که همیشه در خط اول باشد، گفت: امروز بسیج در نقطه حساس تنگه احد انقلاب اسلامی قرار گرفته است و اگر امروز انقلاب اسلامی تنگه احدی داشته باشد، بسیجیان در آن قرار دارند و این موضع را نگه داشته اند. این تنگه خیلی مهم است و حتی اگر بسیجیان ببینند غنایمی تقسیم می شود، به دنبال غنایم نمی روند.

رئیس نهاد رهبری ادامه داد: اگر از امام (ره) سئوال می شد منظور از اعتدال چیست، می فرمود اعتدال همان است که بسیجیان رفتار می کنند. اعتدال لبخند زدن به دشمن نیست، بلکه با استدلال و منطق در مقابل دشمن ایستادگی کردن است.

وی با اشاره به سخن برخی که می گویند باید از آمریکا عذرخواهی کنیم که زمانی از دیوار سفارت آن بالا رفته ایم، تاکید کرد: همین عده معتقدند اگر سفیر ما را به سازمان ملل به دلیل داشتن یک عکس در بالای سفارت آمریکا در ابتدای انقلاب نپذیرند، چند روز سکوت می کنیم و یک فرد دیگری را به عنوان سفیر می فرستیم؛ چرا که باید با اعتدال رفتار کنیم و چه فرقی می کند این فرد سفیر ما باشد یا فرد دیگری.

محمدیان افزود: برخی فکر می کنند ما عقب مانده ایم و چشم دیدن قدم زدن وزیر خارجه با جان کری را نداریم؛ اصلا این دو بروند با هم مسابقه دوومیدانی برگزار کنند، مسئله ما که این نیست. مسئله ما این است که از این موضوع بوی رفاقت به مشام می رسد. قدم زدن یا در کنار هم سر یک میز نشستن فرقی ندارد؛ اما احساس خوبی از این همه صمیمیت به ملت ما دست نمی دهد.

رئیس نهاد رهبری ادامه داد: مذاکره هر چقدر که می خواهد ادامه پیدا کند، اما باید اهداف جمهوری اسلامی تامین شود و عزت مردم پاسداری شود. البته می گویند امام حسین (ع) هم با عمربن سعد مذاکره کرد، در صورتی که امام (ع) خودش عمر بن سعد را صدا کرد و حتی خود امام (ع) امتیازاتی را به او پیشنهاد کرد تا از جبهه یزیدی ها جدا شود، نه اینکه عمر به امام (ره) پیشنهاد داده باشد.

وی افزود: امام حسین (ع) مذاکره را مدیریت می کرد، بنابراین نباید در این موضوعات از کلمات متشابه و حوادث تاریخی سوء استفاده شود.

محمدیان با اشاره به توهین دولت فرانسه به پیامبر (ص)، اظهار کرد: اعتراض ما این بود که در شرایطی خاص که در فرانسه به پیامبر (ص) توهین شده است و دولت فرانسه یک میلیون دلار به آن نشریه سخیف شارلی ابدو هدیه داده است تا در تیراژ ۷ میلیونی، کاریکاتور موهن حضرت رسول (ص) را در دنیا پخش کند، چرا باید وزیر خارجه ما به فرانسه برود و با مقامات آن کشور دیدار کند و هیچ حرف و بیانیه ای در محکومیت آن اقدام نزند.

وی افزود: حتی لااقل سفیر فرانسه را احضار نکردند و در خصوص توهین نشریه فرانسوی و حمایت دولت فرانسه از آن تذکر ندادند مبادا که دولت فرانسه ذره ای از ما ناراحت شود، آیا این موضوع با خط امام (ره) سازگار است؟

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری با بیان اینکه تفکر بسیج می تواند هویت آن را تعریف کند اظهار کرد: بسیجیان کسانی هستند که خود را وقف این برتری پرچم الهی کردند و اثبات کردند خواست خداوند در این عالم حکومت می کند. تفکر بسیجی در یک جمله نورانی خلاصه می شود و آن کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا است و این یعنی هر جا بسیجی وجود داشته باشد آنجا خیمه اباعبدالله است.

وی افزود: تفکر بسیجی یعنی اهل بصیرت و استقامت بودن. این پرچم مخصوص کسانی است که از استقامت برخوردار باشند و از هیچ جوسازی و تهمت، اندکی هراس نداشته باشند.

حجت الاسلام محمدیان با اشاره به دو ویژگی بسیجیان با عنوان پیشرو بودن و پیشگام بودن گفت: پیشرو بودن الزاماتی می خواهد که آن درک عمیق از دین و معارف اسلامی است و علاوه بر آن درک عمیق از وضعیت کشور و جهان نیز از جمله لوازم پیشرو بودن است.

وی ادامه داد: این ویژگی یعنی بسیجی چشمانش به مانند یک دوربین عمل می کند و فضای حاکم بر منطقه و جهان را به خوبی می فهمد.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری تاکید کرد: لازمه پیشرو بودن این است که مسائل فرعی و اصلی درست تشخیص داده شود. بسیجی دچار مسائل حاشیه ای نمی شود و تنها اولویت ها را انتخاب می کند. پیشرو بودن به معنی تحلیل نقاط ضعف و قوت خود و دشمن است.

حجت الاسلام محمدیان با بیان اینکه بسیجیان فرزندان صالح و خلف حضرت روح الله هستند خاطرنشان کرد: می دانید که امام (ره) در تبیین دیدگاه خود چطور صریح و شفاف عمل می کرد و سخنانی از ایشان وجود دارد که بسیاری از افرادی که امروز مدعی پیروی از خط امام هستند جسارت بیان آن صحبت ها را ندارند.

وی با اشاره به نگاه امام در موضوع برخورد با آمریکا اظهار کرد: امام می فرمود چه شیرینی بالاتر از اینکه ملت ایران مثل یک صاعقه بر سر آمریکا وارد آمده است و سقوط ارکان و کنگره نظام ستمشاهی را مشاهده کرده و شیشه حیات آمریکا را شکسته است.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری ادامه داد: امام می فرمود ما اعلام می کنیم جمهوری اسلامی برای همیشه حامی و پناهگاه مسلمانان جهان است و ایران به عنوان دژ آسیب ناپذیر نیاز سربازان اسلام را تامین و آنان را با مبانی اعتقادی اسلام آشنا می کند.

وی با بیان اینکه امروز نزدیک به ۱۰۰ روزنامه در کشور منتشر می شود و قریب به ۸۰ روزنامه منسوب به تفکر خاصی هستند که حتی یک سطر در مورد انقلاب یمن نمی نویسند، تصریح کرد: انگار این روزنامه ها بغض انقلاب یمن را گرفته اند که چرا مردم یمن دارند پیروز می شوند و بعد می آیند از طرفی خود را نماینده انقلابی مردم معرفی می کنند.

حجت الاسلام محمدیان خطاب به بسیجیان تاکید کرد: شما باید در دانشگاه سر خود را بالا بگیرید و از ترویج تفکر بسیجی احساس افتخار کنید. شما فرزندان روح الله هستید و تمام رقبای شما و آنهایی که با شما مخالفند بروید ببینید چه کسانی مراد آنها هستند.

وی افزود: بسیجیان باید در دفاع از انقلاب و امام بیش از پیش سر خود را بالا بگیرند و بای پرچم بسیجی را در بالاترین موضع دانشگاه به اهتزاز درآورند.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری با تاکید بر اینکه ممکن است برخی از بسیج خوششان نیاید همانطور که برخی از امام هم خوششان نمی آمد اظهار کرد: برخی امروز در سایت های خود می گویند ما در زمان امام به ایشان نامه نوشتیم که تا زنده هستید مشکل ما را با آمریکا حل کن که البته امام به آنها پاسخ نداد و امروز طوری صحبت می کنند که گویی تمام حق با آنهاست. این افراد شاید از بسیج خوششان نیاید که اهمیتی ندارد.

حجت الاسلام محمدیان با بیان اینکه در بررسی وضعیت افراد باید به حال فعلی آنها مراجعه کرد گفت: باید ببینیم آنهایی که در دوره امام بودند امروز هم راه و خط امام را قبول دارند یا خیر چرا که میزان و شاخص، خط امام است.