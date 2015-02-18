اعلام بازیگران و خلاصه داستان جدیدترین «دزدان دریایی کارائیب»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، مراحل اولیه تهیه جدیدترین قسمت از مجموعه فیلمهای «دزدان دریایی کارائیب» آغاز شده است. علاوه بر این، خلاصهای از داستان این فیلم که «مردگان سخن نمیگویند» نام دارد، و همچنین جزییات بیشتری از بازیگران آن نیز مشخص شده است.
علاوه بر جانی دپ در نقش کاپیتان جک اسپارو، خاویر باردم، کایا اسکودلاریو، جفری راش، کوین مکنالی و استیون گراهام نیز در این فیلم حضور خواهند داشت. گلشیفته فراهانی که در فیلم «مهاجرت: خدایان و پادشاهان» نیز بازی کرده بود، به جمع بازیگران «دزدان دریایی کارائیب» اضافه شده است.
قسمت پنجم از این مجموعه فیلمها توسط کمپانیهای دیزنی و جری بروکهایمر فیلمز ساخته میشود و اسپن سندبرگ و حواکیم رونینگ، کارگردانان «کُن-تیکی»، مسئولیت کارگردانی آن را بر عهده خواهند داشت.
همچنین روز سهشنبه خلاصهای تازه از ماجرای فیلم نیز منتشر شد که از این قرار است: کاپیتان جک اسپارو وارد یک ماجراجویی کاملا جدید میشود و در حالیکه بادهای بدشانسی قویتر از همیشه میوزند، دزدان دریایی مرگبار روحمانند به رهبری یکی از قدیمیترین دشمنان جک یعنی کاپیتان سالازار (با بازی باردم) از مکانی به نام مثلث شیطان رها میشوند و مصمم به کشتن تمامی دزدان دریایی منطقه هستند، از جمله خود جک. تنها امید کاپیتان جک برای زنده ماندن، پیدا کردن عصای نیزهمانند سه شاخه پوزایدون، خدای دریاهاست، که به مالکش کنترل کامل روی تمام دریاها میدهد.
جف نیتنسون فیلمنامه این فیلم را نوشته است و جری بروکهایمر مسئولیت تهیهکنندگی آن را بر عهده دارد.
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