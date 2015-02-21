به گزارش خبرگزاری مهر، كورش پرند با اعلام انعقاد تفاهم نامه جدید فنی و حرفه ای با سازمان نهضت سوادآموزی گفت: این تفاهم نامه به منظور ترويج و ساماندهي آموزش‌هاي كاربردي و مهارتی مورد نیاز جامعه و بی سوادان گروه سنی 49-10 سال منعقد شد.

معاون وزير تعاون، كار و رفاه اظهارداشت: توسعه و ارتقای مهارت، دانش و شايستگي هاي مورد نیاز مخاطبان، توسعه و ترويج فرهنگ سوادآموزی و فرهنگ مهارت آموزي در جامعه گروه هدف، ترويج و الگوسازي آموزش هاي كاربردي به واسطه آموزش توامان حرفه آموزي و سوادآموزي و فراهم نمودن بستر مناسب جهت شتاب بخشي به پايان بي‌سوادي و توانمندسازي سوادآموزان با ارائه آموزش‌هاي مهارتي و كاربردي از زمينه همكاري دو مجموعه در راستاي تفاهم نامه مذكور است.

پرند بيان داشت: همچنین تدوين و بازنگري استانداردهاي آموزشي بر اساس نيازسنجي انجام شده وفق ضوابط، ابلاغ تعهدات آموزشي به استان‌ها براساس نيازهاي مهارتي اعلام شده از طرف نهضت، برنامه ريزي اجراي دوره هاي آموزشي - مهارتي بر مبناي استانداردهاي مصوب سازمان، برگزاري آزمون پايان دوره و آزمون ادواري (ويژه افراد داراي مهارت كه بدون طي دوره آموزش، متقاضي شركت در آزمون هستند) و صدور گواهينامه مهارت بر اساس ضوابط سازمان و تدوين استانداردهاي آموزش مهارتي دوره‌هاي تكميلي بين سطوح تحصيلي دوره سوادآموزی، تحکیم و انتقال از جمله تعهدات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در راستاي تفاهم نامه مذكور است.

وی افزود: شناسايي مشاغل و نيازهاي آموزشي گروه هدف و اعلام كتبي به سازمان جهت تدوين و يا بازنگري استاندارد آموزش مربوطه، پيشنهاد عناوين، سرفصل ها و محتوا براساس نيازسنجي آموزشي انجام شده جهت تدوين استانداردهاي جديد و برگزاري دوره هاي آموزشي مورد نياز، معرفي كارشناسان و متخصصان مجرب جهت عضويت در كميته هاي تخصصي تدوين و يا بازنگري استانداردهاي آموزشي، تأمين اعتبار مورد نياز جهت تدوين و بازنگري استانداردها و منابع آموزشي مورد نياز و همكاري با ناظرين اعزامي فني و حرفه اي جهت اجراي دوره هاي آموزشي؛ از جمله تعهدات سازمان نهضت سوادآموزی است.