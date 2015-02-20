  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۳:۲۸

بازدید مدیرعامل جدید فارابی از مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

بازدید مدیرعامل جدید فارابی از مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

مدیرعامل جدید بنیاد سینمایی فارابی در بازدید از مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به گفتگو با سیدمحمدمهدی طباطبایی‌نژاد پیرامون فیلم‌های سینمایی اول و سایر مباحث پژوهشی و تولیدی حوزه سینما پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیاست جدید سازمان سینمایی در انتقال جریان تولید فیلم‌های سینمایی اول از مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به فارابی، بحث محوری جلسه صبح چهارشنبه 29 بهمن ماه علیرضا تابش با سیدمحمدمهدی طباطبایی‌نژاد بود.

در این دیدار، طباطبایی‌نژاد به ارائه گزارشی از روند تولید 7 فیلم سینمایی اول این مرکز در سال 1393 و مرور فیلمنامه‌های ارائه شده به شورای فیلم‌های سینمایی این مرکز پرداخت.

دیدار تابش و طباطبایی نژاد

فیلم‌های سینمایی اولی که در سال 1393 به تصویب شورای مذکور رسید تا با مشارکت این مرکز تولید شوند، به این شرح هستند: «ناهید» آیدا پناهنده که در بخش «نگاه نو» سی و سومین دوره جشنواره فیلم فجر روی پرده رفت و نامزد دریافت سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه شد، «کاکا» علی سرآهنگ و «متولد 65» مجید توکلی که در مرحله تدوین قرار دارند، «پول+ک» مهران ملکوتی و «گیتا» مسعود مددی که آخرین مراحل فیلمبرداری را پشت‌ سر می‌گذارند، «آبجی» مرجان اشرفی‌زاده و «ویلایی‌ها» منیر قیدی نیز در مرحله پیش‌تولید قرار دارند.

از سال آینده، فیلم اولی‌ها باید پس از اخذ پروانه ساخت از اداره نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی، برای تولید فیلم خود به بنیاد سینمایی فارابی مراجعه کنند.

کد مطلب 2501396

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه