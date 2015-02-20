بازدید مدیرعامل جدید فارابی از مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

به گزارش خبرگزاری مهر، سیاست جدید سازمان سینمایی در انتقال جریان تولید فیلمهای سینمایی اول از مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به فارابی، بحث محوری جلسه صبح چهارشنبه 29 بهمن ماه علیرضا تابش با سیدمحمدمهدی طباطبایینژاد بود.
در این دیدار، طباطبایینژاد به ارائه گزارشی از روند تولید 7 فیلم سینمایی اول این مرکز در سال 1393 و مرور فیلمنامههای ارائه شده به شورای فیلمهای سینمایی این مرکز پرداخت.
فیلمهای سینمایی اولی که در سال 1393 به تصویب شورای مذکور رسید تا با مشارکت این مرکز تولید شوند، به این شرح هستند: «ناهید» آیدا پناهنده که در بخش «نگاه نو» سی و سومین دوره جشنواره فیلم فجر روی پرده رفت و نامزد دریافت سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه شد، «کاکا» علی سرآهنگ و «متولد 65» مجید توکلی که در مرحله تدوین قرار دارند، «پول+ک» مهران ملکوتی و «گیتا» مسعود مددی که آخرین مراحل فیلمبرداری را پشت سر میگذارند، «آبجی» مرجان اشرفیزاده و «ویلاییها» منیر قیدی نیز در مرحله پیشتولید قرار دارند.
از سال آینده، فیلم اولیها باید پس از اخذ پروانه ساخت از اداره نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی، برای تولید فیلم خود به بنیاد سینمایی فارابی مراجعه کنند.
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