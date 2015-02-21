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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۹:۴۴

حجت الاسلام بارانی:

بحران گوجه فرنگی حاصل پشت میز نشینی مسئولان است

بحران گوجه فرنگی حاصل پشت میز نشینی مسئولان است

میناب - نماینده ولی فقیه در هشت بندی میناب گفت: این گونه اظهار نظر های معاون وزیر کشاورزی در مورد نبود بحران گوجه فرنگی حاصل مدیریت پشت میزی و گرفتن اطلاعات از پشت درهای بسته درباره وضعیت مردم است.

حجت الاسلام محمد بارانی در گفتگو باخبرنگار مهر در مورد اظهارات اخیر معاون وزیرجهادکشاورزی در مورد نبود بحران گوجه فرنگی در جنوب کشور و هرمزگان بیان داشت: مسئولان کشور بدانند تنها را حفظ کشور عمل به سیاست های اقتصاد مقاومتی  و توجه به ظرفیتی های داخلی است.

نماینده ولی فقیه در بخش توکهور هشت بندی گفت: بسیار متاسفیم که معاون وزیر جهاد کشاورزی بحران  قیمت محصولات کشاورزی را در هرمزگان تکذیب کرده است.

وی عنوان کرد: این گونه اظهار نظر ها حاصل مدیریت پشت میزی و گرفتن اطلاعات از پشت درهای بسته درباره وضعیت مردم است.

حجت الاسلام بارانی گفت: جای بسی درد است مسئولی در حد معاون وزیر درد و رنج مردم را تکذیب کند و اعلام کند ما هر روزه آمار و اطلاعات از وضعیت گوجه فرنگی دریافت می کنیم. 

وی اظهارداشت: صحت آماری که دریافت می کنند کجاست و برای صحت ماجرا باید بیایند از نزدیک وضع گوجه کاران هرمزگانی و بوشهری و مناطق جنوبی استان کرمان را ببینند که مردم با چه فلاکتی برای فروش محصولشان دست و پنجه نرم می کنند.

امام جمعه شهر هشت بندی گفت: امروز کشاورزان ما حاصل زحمات خود را از دست رفته می بینند و محصول مرغوب کشاورزی بر روی دست کشاورزان مانده و اگر مسئولان چاره اندیشی نکنند بحران، زندگی کشاورزان را تهدید می کند.

وی خاطرنشان کرد: مصوبات نشست نماینده مردم شرق هرمزگان و نمایندگان کشاورزان با معاون رئیس جمهور جناب آقای دکتر نوبخت هر چه سریعتر عملیاتی شود تا محصول مرغوب کشاورزان روی دست آنها نماند.

وی ابرازداشت: برای پیاز نیز زنگ خطر را اعلام می کنیم  و قیمت محصول به ۴۰۰ الی ۵۰۰ تومان رسیده که این قیمت هزینه تولید  محصولات را نیز شامل نمی شود و نیاز است هرچه سریعتر در این باره چاره اندیشی شود.

 

کد مطلب 2501668

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