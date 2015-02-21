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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۲۹

با موضوع دهه ۶۰/

داوران جایزه داستانی فرشته مشخص شدند

داوران جایزه داستانی فرشته مشخص شدند

داوران جایزه داستانی فرشته که توسط شهر کتاب فرشته برگزار می شود، مشخص شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرکتاب فرشته با هدف ترویج داستان نویسی و فرهنگ کتاب خوانی، اولین دوره‌ مسابقه‌ داستان‌ کوتاه خود را با موضوع دهه ۶۰ از تاریخ اول بهمن آغاز کرد.

به این ترتیب، پرویز دوایی، لیلی گلستان و مصطفي مستور به عنوان داوران این جایزه معرفی شدند.

علاقه مندان به شرکت در این مسابقه، تا ۱۲ اردیبهشت ۹۴ برای ارسال داستان خود فرصت دارند. اعضای هئیت انتخاب این جایزه نیز، متشکل از كامبوزيا پرتوی، محمد چرمشير، ابراهيم حقيقی، مرجان شيرمحمدی، حسين عليزاده، فاطمه معتمدآريا و مهسا محبعلی فعالیت خود را به تازگی آغاز کرده اند و قرار است از بین آثار ۳۰ داستان جهت داوری در اختیار هئیت داوران قرار گیرد.

علاقمندان به شرکت در این مسابقه باید داستان‌های کوتاه خود را در آدرس اینترنتی ww.jayezehfereshteh.ir ارسال کنند.

کد مطلب 2501776

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