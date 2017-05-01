راه یافتگان به مرحله داوری جایزه فرشته معرفی شدند

به گزارش روابط عمومی جایزه فرشته، محمدعلی حیدری مدیر روابط عمومی شهرکتاب فرشته گفت: سومین دوره جایزه داستانی فرشته، با موضوع عصر جمعه در بخش داستان با معرفی نفرات برگزیده به مرحله داوری نهایی رسید.
وی افزود: هیئت انتخاب بخش داستان در این دوره که متشکل از فرهاد توحیدی، محمد چرمشیر، امیرحسین خورشیدفر، پوریا عالمی، سیامک گلشیری، مهسا محبعلی و فاطمه معتمدآریا، فعالیت خود را از اسفند ۹۵ آغاز کرد. به این ترتیب، ۴۰۰ اثر به دبیرخانه این جایزه رسید و بعد از بررسی، هیئت انتخاب ۳۰ اثر را برگزید. هئیت داوران این جایزه متشکل از احمد پوری، فریبا وفی نیز کار بررسی ۳۰ اثر را از روز ۹ اردیبهشت امسال آغاز کرده اند.
دبیر جایزه فرشته در ادامه گفت: به این ترتیب جدول اسامی و مشخصات ۳۰ اثری که به مرحله داوری رسیدهاند، به ترتیب نام، نام خانوادگی به شرح زیر است:
پگاه ارشدی فر/ روشنک مرادی/ مرضیه نجف پور/ شیوا برفر/ میثم فرهمندیان/ مهسا غفاری مقدم/ محمد مهدی حاتمی/ صفورا ابراهیمی خبیر/ لیلی عرفانیان/ پریا محمدی/ حامد حسن پور/ محسن براتی سده/ فاضله فراهانی/ هدی ترخان/ سارا اژدر تاج دینی/ محمدرضا بابادی/ پویش فروزنده/ آرش محمودی سرداری/ سعیده نعمتی/ شهلا اصانلو/ معصومه ذکریای بین کلایه/ نازین فرخلو/ امیر حسین ابوطالبی/ محمد مهدیه/ مرتضی شکاری/ حمید رضا زاده/ مرتضی فرجی/ احمد عدنانی پور/ مهدی ناظری/ مینا احمدی کهجوق.
جایزه منتخب هیات داوران برای نفر اول، تندیس جایزه فرشته، لوح تقدیر، بن خرید شهرکتاب و مبلغ ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدی و برای رتبههای بعدی، لوح تقدیر، بن خرید شهرکتاب و همچنین انتشار آثار ۱۰ نفر اول به صورت یک جلد کتاب است.
مراسم اختتامیه این جایزه با معرفی برندگان، خرداد ۱۳۹۶ طی مراسمی در شهرکتاب فرشته برگزار خواهد شد.
