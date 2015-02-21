درگذشت زاون قوکاسیان ضایعه بزرگی برای سینماگران اصفهان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری اصفهان، سید مهدی سیدین نیا رئیس حوزه هنری استان اصفهان با اعلام خبر درگذشت این هنرمند و منتقد سینما و اظهار تأسف از این واقعه گفت: زاون قوکاسیان یکی از باسابقه ترین سینماگران اصفهان و از مفاخر سینمایی این شهر به ویژه در عرصه نقد و پژوهش سینما بود و اصفهان با از دست دادن این هنرمند یکی از حامیان بزرگ سینمایی خود را در عرصه ملی از دست داد.

وی این ضایعه را به جامعه هنری اصفهان به ویژه سینماگران و سینمادوستان و تمامی اهالی هنرهفتم تسلیت گفت و افزود: کسی نمی تواند جای این هنرمند را به ویژه در میان شاگردان و دانشجویانش پرکند، زیرا که این هنرمند عاشق فیلم و سینما و هنرآموزانش بود و با آنکه می توانست مانند بسیاری از سینماگران اصفهانی به پایتخت کوچ کند به علت عشقی که به شهرش و سینمای آن داشت، در این شهر ماندگار شد.