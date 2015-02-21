کشتارگاه های کشور کد نظارت شرعی دریافت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمزه کلانتری در حاشیه بازدید از کشتارگاه صنعتی مشهد بیان کرد: به طور عمده کشتارگاه های ایران از دو بعد ذبح شرعی و بهداشتی مورد ارزیابی قرار می گیرند.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان دامپزشکی کشور افزود: تاکنون بر روی محصولات پروتئینی و فرآورده های خام دامی تنها کد بهداشتی از سوی دامپزشکی درج می شد که با رایزنی های صورت گرفته مقر شده است تا کد نظارتی را که تاییدی بر نظارت ناظر شرعی در زمان کشتار است یه کشتارگاه ها اعطا شود.

حجت الاسلام کلانتری ادامه داد: با اشاره به اینکه نسبت به اعطای کد نظارت شرعی به کشتارگاه های واجد شرایط اقدام خواهد شد ادامه داد: طبق قانون حوزه نمایندگی مجوز دارد که این کد را بر روی محصولاتی که به مصرف داخل می رسد و محصولات صادراتی درج کند.

وی گفت:کد نظارت شرعی همانند کد بهداشتی برای ایجاد اطمینان بیشتر مردم جهت مصرف مواد پروتینی و فرآورده های خام دامی است و این کد موجب می شود از درج کدهای متفرقه ای که به نام کد حلال روی برخی از محصولات کشتارگاه ها مشاهده می شود ممانعت شود.