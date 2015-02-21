كشف انواع كالای قاچاق به ارزش تقريبی ۲۲ميليارد ریال در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی سرهنگ مراد جعفری افزود: ماموران پلیس آگاهی وانتظامی شهرستان های زنجان وایجرود در راستای مقابله با هرگونه قاچاق كالا با ایجاد ایست و بازرسی در محور های مواصلاتی خودرو های مشكوك را كنترل كردند.

سرهنگ "مراد جعفری" تصریح كرد: ماموران حین كنترل خودرو هی عبوری موفق شدند از سه دستگاه خودرو اتوبوس ، پراید وپژو ۴۰۵ انواع كالای قاچاق از قبیل ۴۱هزار و۳۶۰ نخ انواع سیگار ، ۴۸۸هزارو ۴۰۰عدد انواع مواد محترقه ، دوهزارو ۲۷۴ثوب انواع البسه ، هزارو ۱۳۸عدد انواع كیف زنانه ، ۹۹۵قلم انواع لوازم آرایشی و۲۴هزار عدد انواع مواد محترقه را كشف وضبط كنند.

وی همچنین اضافه كرد: ماموران پلیس اطلاعات نیز موفق شدند در بازرسی از یك واحد صنفی متخلف ۴۴هزارو ۴۹۶عدد انواع مواد محترقه ، هزارو ۳۴۰ نخ انواع سیگار خارجی قاچاق و ۱۵كیلو گرم مواد اولیه بمب دست ساز (اكلیل وسرنج ) را كشف وضبط كنند.

جانشین فرماندهی انتظامی استان زنجان با بیان اینكه ارزش تقریبی كالا های كشف شده بیش از ۲۲میلیارد ریال است ،خاطر نشان كرد: متهمان دستگیر شده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

انهدام باند تهیه وتوزیع مواد مخدر در ابهر

فرمانده انتظامی شهرستان ابهر از توابع استان زنجان با اشاره به انهدام باند تهیه وتوزیع مواد مخدر گفت: از اعضای این باند پنج كیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاك كشف وضبط شد.

سرهنگ علیرضا كردلو افزود: در راستای مقابله با عوامل تهیه و توزیع موادمخدر، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان ابهر در پی چندین روز کار اطلاعاتیی از فعالیت باند تهیه وتوزیع مواد مخدر در شهر "صائین قلعه" ار توابع شهرستان ابهر مطلع ودستگیری عامین را در دستور كار خود قرار دادند.

وی تصریح کرد: در جریان تحقیقات و اطمینان از فعالیت نامبردگان در امر تهیه و قاچاق مواد مخدر،عضو اصلی این باند شناسایی وتحت نظر ماموران قرار و متهم حین انتقال و تبادل مواد مخدر با یك دستگاه پراید غافلگیر و دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ابهر با اعلام اینكه دو عضو دیگر این باند نیزحین تبادل موارد مخدر دستگیر شدند،گفت : از اعضای این باند ۵ كیلو گرم تریاك كه در داخل خودرو و منزل خود مخفی كرده بودند، كشف شد.

وی خاطر نشان کرد: در راستای مبارزه با مواد مخدر اقدامات پلیس تنها به برخورد با سوداگران مرگ خلاصه نشده، بلكه بحث پیشگیری از اعتیاد از طریق آگاه سازی و تنویر افکار عمومی نیز به طور جد در دستور كار قرار دارد.