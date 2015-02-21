تقدیر از استاد برجسته حوزه الگوریتم در سمینار هندسه محاسباتی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی محدث، دبیر هفتمین سمینار هندسه محاسباتی افزود: این سمینار در قالب کارگاه های تخصصی طی ۱۰ روز در سه حوزه هندسه محاسباتی، الگوریتم و رباتیک برگزار می شود که در این سمینار سه استاد از کشورهای آمریکا و آلمان حضور دارند.

وی خاطرنشان کرد: این سمینار در دو بخش کلاس های آموزشی و فعالیت های پژوهشی در قالب گروه های پژوهشی تشکیل می شود.

محدث اضافه کرد: در هفتمین سمینار هندسه محاسباتی از پرفسور محمد قدسی، استاد برجسته حوزه الگوریتم به عنوان چهره ماندگار دانشگاهی تقدیر می شود که وی اکنون عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف است.

وی تاکید کرد: ایجاد ارتباط میان محققین و اساتید داخلی و خارجی و ارائه عملکرد پژوهشی و تحقیقاتی ایران به کشورهای خارجی از اهداف برگزاری این کنفرانس است.

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به حضور دانشمندان خارجی در سمینار هندسه محاسباتی بیان داشت: برگزاری این سمینار موجب شده تا ۱۰ بورس برای دانشجویان دکتری و بیش از ۵ فرصت مطالعاتی برای اساتید کشور فراهم شود.

محدث گفت: تاکنون اساتیدی از کشورهای آمریکا، کانادا، استرالیا، هلند و آلمان در سمینار هندسه محاسباتی حضور داشته اند.

وی بیان کرد: آشنايي محققان، اساتيد و دانشجويان علوم كامپيوتر با مرزهاي دانش در زمینه هندسه محاسباتي، ايجاد گروه‌هاي پژوهشي و تحقيقاتي متناسب با زمينه هاي دوره، آشنايي مشاهير علوم كامپيوتر جهان با شرايط مناسب علمي – آموزشي كشور، ايجاد ارتباط بين محققين داخلي و مشاهير علمي خارجي و ايجاد ارتباط داخلي علمي – پژوهشي و تحقيقاتي از محورهای این سمینار است.

دبیر هفتمین سمینار هندسه محاسباتی بیان داشت: این سمینار ده روزه در قالب مدرسه زمستانی هندسه محاسباتی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود.

محدث با بیان اینکه هندسه محاسباتي در طول عمركمتر از ۴۰ سال خود توانسته است بصورت يك گرايش علمي مؤثر و كارا در حوزه رياضيات و علوم كامپيوتر مطرح شود، گفت: هندسه محاسباتي (Computational Geometry) و يا هندسه الگوريتمي كه موضوع بحث اين دوره آموزشي پژوهشي است، يك رشته تخصصي جوان در حوزه علوم كامپيوتر است که كاربردهاي بسيار گسترده در علوم مهندسي، فناوري اطلاعات، علوم زيستي، مديريت، جغرافيا و ‌رياضيات دارد.

هفتمین سمینار هندسه محاسباتی ۳ تا ۵ اسفندماه در قالب کارگاه تخصصی ده روزه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود که در دومین روز از برگزاری این کنفرانس از پرفسور محمد قدسی استاد برجسته حوزه الگوریتم و هندسه تقدیر می شود.