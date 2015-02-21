آب،‌ خاك و غذا از بحران های اصلی كشور در آینده است

به گزارش خبرنگار مهر، ‌ محمد حاجیان روز شنبه در نشست خبری كه با موضوع هفته مهندسی و بسیج مهندسی در تالار جلسات سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی برگزار شد اظهار كرد: با توجه به افزایش روز افزون جمعیت آب، ‌خاك و غذا سه بحران اصلی كشور را در آینده تشكیل می دهد.

وی افزود: یكی از مباحث مهم در زمینه كشاورزی بحث امنیت غذایی است كه با افزایش جمعیت در سال های اخیر لزوم استفاده از دانش فنی و مهندسی ضروری می باشد.

رئیس نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی اذعان كرد: در اوایل انقلاب بیش از ۹۰ درصد محصولات دامی و غذایی از خارج از كشور تامین می شد.

وی ادامه داد: خوشبختانه در سال های اخیر پیشرفت های خوبی در این زمینه صورت گرفت به طوریكه در سال ۸۴ به خودكفایی در بخش تولید گندم در داخل كشور رسیدیم.

حاجیان عنوان کرد: سازمان نظام مهندسی کشاورزی خراسان رضوی ۵ هزار و ۹۰۰ نفر عضو ثابت دارد که در حال حاضر ۴ هزار و ۹۸۵ نفر کارشناس، ۸۴۳ نفر کارشناس ارشد و ۴۸ نفر دکترا در سازمان مشغول به کار هستند.

وی اضافه كرد: یكی از چالش ها و مشكلات در زمینه بكارگیری نیروهای متخصص در حوزه كشاورزی نبود فرهنگ استفاده از آنها در میان بهره برداران كشاورزی است.

رئیس نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی اذعان كرد: در همین راستا لازم است مدیران و مسئولان بسترهای بكارگیری نیروهای متخصص كشاورزی را به منظور استفاده از دانش فنی آنها جهت افزایش تولیدات زراعی و باغی فراهم كنند.

تنوع مواد معدنی بستر ساز شکوفایی اقتصادی است

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی نیز در نشست خبری اظهار كرد: در حال حاضر ۶۸ نوع مواد معدنی در استان وجود دارد كه باعث ایجاد فرصت و بسترسازی اقتصادی می شود.

حسین عباس نیا افزود: با توجه به اینكه منابع معدنی ما نخستین حلقه در زنجیره تولیدی است دارای مزیت های بی شماری از جمله درون زا بودن به معنای اتكا به منابع داخلی، ‌پیشرو بودن به معنای صنعت مادر است.

وی تاكید كرد: همچنین دارای شاخصه برون زا بودن به معنای صادر به سایر كشورهای دنیا است كه نیازمند مواد معدنی هستند می باشد.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی گفت: خوشبختانه كشور ما در زمینه ظهور مهندسی در دنیا پیشگام بوده كه در همین راستا فرهنگ سازی در این زمینه ضرروی است.

وی اذعان كرد: همچنین باید كه تمامی اقدامات متناسب با فرهنگ مهندسی روز و برنامه ریزی ها پایه گذاری شود.

وی خاطر نشان کرد: پس از انقلاب اقدامات خوبی در حوزه مهندسی معدن انجام شده و در حال حاضر تمامی اقدامات و عملیات‌های کشور در حوزه معدن و منابع معدنی را مهندسان ایرانی انجام می ‌دهند.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی با تاکید بر توجه به اقتصاد مقاومتی عنوان کرد: توجه ویژه‌ای به اقتصاد مقاومتی در استان وجود دارد و ما می‌توانیم با کمک جامعه مهندسان معدن تولید فرآورده‌های دیگر معدنی را افزایش دهیم تا از نفت بی ‌نیاز شویم