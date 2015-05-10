رونمایی از سایت اطلاعات بازار محصولات کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صفایی امروز در نشستی خبری اظهارداشت: در سال ۱۳۹۴، سایت اطلاعات بازار محصولات کشاورزی توسط این سازمان طراحی و در شهریورماه سالجاری رونمایی خواهد شد.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور با بیان اینکه سامانه بازار به منظور توسعه تجارت الکترونیک و شفافسازی وضعیت بازرگانی محصولات کشاورزی با امکان دسترسی عمومی برای همه کاربران در محدوده تشکلهای شهرستانی طراحی شده است، گفت: هدف از تعریف چنین سامانهای حذف دلالیگری و روشن شدن وضعیت بازرگانی برای بهروزرسانی قیمتها خواهد بود که قدم اساسی برای افزایش قدرت چانهزنی کشاورزان و اصلاح زنجیره توزیع محسوب میشود.
صفایی اضافه کرد: به منظور توسعه فعالیتهای بازرگانی و دستیابی به دانش بازارسازی، بازاررسانی و بازاریابی در بخش کشاورزی توسعه بورس کالاهای کشاورزی در دستور کار این سازمان قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه در سال ۹۳، فعالیتهای تجاری این سازمان از طریق بورس کالا انجام گرفت، گفت: در سال جاری نیز تلاش میشود با معرفی محصولات جدید به رینگ تالار، وضعیت بورس از رونق مناسبتری برخوردار شود.
این مقام مسئول تشکیل فروشگاههای زنجیرهای با محوریت تعاونیهای روستایی را از دیگر اقدامات سازمان تعاون روستایی دانست و افزود: در حوزه بازرگانی حداقل در چهار استان، مدل شبکههای فروشگاهی با نام "تروکا" در دستور کار قرار دارد.
صفایی تأکید کرد: پروژه مطالعاتی تا دوهزار و ۲۰۰ فروشگاه توسط استانداران مورد ارزیابی قرار گرفته و با استفاده از مدل زنجیرهای، تعاونیهای تولید امکان عرضه محصولات سهامداران خود را پیدا خواهند کرد.
وی خرید حمایتی و پشتیبانی تسهیلاتی از بهرهبرداران بخش کشاورزی را از دیگر فعالیتهای این سازمان در سال ۹۴ دانست. مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی اظهار داشت: خط اعتباری دوهزار میلیارد تومانی در نظام بانکی و در بودجه ۹۴ تصویب شده است که برای تزریق در مرحله چانهزنی با سازمان مدیریت و برنامهریزی قرار دارد.
صفایی با اشاره به قانون یکپارچه کردن اراضی گفت: بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی که در ۲۹ اسفندماه به تأییدیه شورای نگهبان رسید، یکپارچه کردن قطعات اراضی زارعان داوطلب عضو شرکتهای تعاونی روستایی در هریک از روستاهای حوزه عمل آن شرکتها و سایر کشاورزان در جهت امکان حداکثر بهرهبرداری از منابع آب و خاک از طریق تأسیس شبکههای نوین آّیاری و تسطیح اراضی زراعی و احداث راههای ارتباطی انجام میشود.
وی همچنین افزود: بر اساس متن قانون، آن بخش از کشاورزانی که با حفظ مالکیت پس از ارزشگذاری زمین داوطلب عضویت در تعاونی میشوند، میتوانند اراضی معوضه همارزش داشته باشند که از معافیتهای مالیاتی و ثبتی نیز برخوردار خواهند بود همچنین بر اساس متن قانون، اگر بهرهبرداران دوسوم از اراضی به اجرای این قانون راضی باشند، به شکل قهری این قانون در همه اراضی اجرا خواهد شد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به بازمهندسی زنجیره تأمین ادامه داد: با انعقاد تفاهمنامهای که با مؤسسههای پژوهشی - اقتصادی صورت گرفته است، برای ۱۲ محصول ازجمله زیتون، زرشک، خرما، پنبه و انگور زنجیره تأمین نظیر بازار، حمل و نقل و شبکه توزیع فراهم خواهد شد.
این مقام مسئول در وزارت جهاد با بیان اینکه بهمنظور فعالیت تشکلها دوهزار میلیارد تومان در سال ۹۳ جذب شده که ۵۰ درصد بهصورت خرید تضمینی و ۵۰ درصد بهصورت فعالیتهای تجاری در اختیار آنان قرار خواهد گرفت، اظهارداشت: همچنین بهمنظور تسریع در روند خرید گندم، دوهزار میلیارد تومان جذب شد تا دو میلیون و ۷۰۰ هزار تن گنم خریداریشده توسط اتحادیه تعاون روستایی به سرانجام برسد.
رئیس هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی با اشاره به تولید ۱۰۹ هزار تن بذر گندم و ۱۵ هزار تن بذر گواهیشده جو در سال ۹۳ خبر داد و تأکید کرد: ۱۷۵ هزار تن بذر گندم و ۲۵ هزار تن بذر جو توزیع شده است.
صفایی اظهارداشت: در سال ۹۳ و ۹۴ تجهیز کارگاههای بوجاری در دستور کار قرار دارد، بهطوری که از ۵۰ هزار واحد بوجاری، ۳۰ هزار واحد نوسازی شده و باقیمانده نیز طی سال جاری نوسازی خواهد شد. ضمن اینکه بر اساس ارزیابی کارشناسان، بذرهای بوجاریشده حداقل ۱۰ درصد کارایی بیشتری در زمین دارند.
معاون وزیر کشاورزی با اشاره به فعالیتهای صورتگرفته سازمان در سال ۹۳ افزود: چهار واحد کارخانه خوراک دام، دو واحد کارگاه فرآوری شیر، ۱۱ واحد مرکز جمعآوری شیر و ۳۶ کارگاه از ۴۵۶ مورد از واحدهای لبنی تجهیز و نوسازی شده است.
وی خاطرنشان کرد: بیش از ۶۵ درصد کود شیمیایی مورد نیاز بهرهبرداران توسط مراکز تحت پوشش سازمان یا تشکلها و تعاونیها توزیع شده است. همچنین در همین راستا، هفتهزار و ۱۰۰ تن کود ریزمغذی و ۵۰ هزار تن کود عالی و زیستی نیز در شبکه توزیع قرار گرفته است.
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