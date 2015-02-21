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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۶:۴۷

برگزیدگان رقابت های تنیس روی میز جام فجر خراسان رضوی معرفی شدند

برگزیدگان رقابت های تنیس روی میز جام فجر خراسان رضوی معرفی شدند

مشهد- مسابقات تنیس روی میز جام فجر ویژه آقایان که با حضور ۱۴ تیم در مشهد برگزار شد با معرفی برگزیدگان این رقابت ها به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در رقابت های تنیس روی میز جام فجر  که در روز گذشته و با حضور ۱۴ تیم از مشهد در مجموعه شهید بهشتی سالن هیئت تنیس روی میز استان برگزار شد تیم «کلور» مقام  نخست رقابت ها را به دست آورد.

در این مسابقات که تیم های شرکت کننده  به صورت دوره ای و حذفی با هم به رقابت پرداختند تیم های «کلور»، «ایران شرق» و تیم «امید» به مقام نخست تا سوم دست یافتند.

در این رقابت ها تیم کلور با ترکیب جلیل محمدزاده، محمد اصلمند، علی رحیم زاده و محمد حکیمی مقام نخست این رقابت ها و  تیم ایران شرق با ترکیب مصطفی سیدی، مهدی تقدیسی، مصطفی آزادوار و جواد جلالی بر سکوی دوم ایستادند.

در این رقابت ها همچنین تیم امید  به عنوان سومین تیم برتر این میدان با ترکیب پوریا مستحقی راد، امیر نجفی و محمدامین جعفریان در این رقابت ها به مصاف حرفان رفت.

 

 

کد مطلب 2502318

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