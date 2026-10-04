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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۵

درخشش بانوان پیشکسوت خراسان رضوی در مسابقات تنیس روی میز کشور

درخشش بانوان پیشکسوت خراسان رضوی در مسابقات تنیس روی میز کشور

بانوان پیشکسوت تنیس روی میز خراسان رضوی در رقابت‌های قهرمانی پیشکسوتان کشور موفق به کسب یک مدال نقره و یک مدال برنز شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تنیس روی میز پیشکسوتان بانوان کشور به مناسبت بزرگداشت بانوی پیشکسوت این رشته، سیما لیموچی به میزبانی تهران و در مجموعه ورزشی شهید عضدی برگزار شد.

این رقابت‌ها با حضور ۱۶۶ ورزشکار باسابقه از سراسر کشور، در پنج رده سنی و به صورت دوره‌ای و حذفی برگزار شد.

در پایان این مسابقات، کبری دوغائی مقدم نماینده خراسان رضوی در رده سنی ۶۵ تا ۶۹ سال، با ارائه عملکردی شایسته موفق به کسب مقام دوم و مدال نقره شد.

همچنین فاطمه طهماسبی دیگر نماینده خراسان رضوی در رده سنی ۶۰ تا ۶۴ سال، مقام سوم مشترک و مدال برنز این رقابت‌ها را به دست آورد.

در پی این موفقیت، هیئت تنیس روی میز خراسان رضوی به منظور قدردانی از درخشش این دو بانوی پیشکسوت و کسب عناوین کشوری، جوایز نقدی برای آنان در نظر گرفت.

مراسم اختتامیه این رقابت‌ها با حضور جمعی از مسئولان فدراسیون تنیس روی میز، اعضای هیئت‌رئیسه، مربیان، پیشکسوتان و دست‌اندرکاران برگزاری مسابقات برگزار شد و مدال‌ها و احکام قهرمانی نفرات برتر به آنان اهدا شد.

کد مطلب 6967292

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