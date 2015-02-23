نمایشگاه دائمی خوزستان در عراق راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ماجد عبدالعزیز الفرطوسی شامگاه شنبه در جلسه ای مشترک با همتای خوزستانی خود در اهواز اظهار کرد: برپایی این نمایشگاه به صورت دائمی است و هر کدام از صنعتگران خوزستانی می تواند با اجاره ای اندک، غرفه ای را در اختیار بگیرند و به تبلیغ محصول خود بپردازند. در جلسات قبل بارها عنوان شده بود که صنعتگران خوزستانی مایل هستند دفاتری در عراق داشته باشند که با برپایی این نمایشگاه، سعی کردیم این در خواست آنان را محقق کنیم.

وی در ادامه در خصوص حضور خود در استان خوزستان گفت: لزوم این حضور ما در استان خوزستان که به بازدید از شهرک های صنعتی اهواز، آبادان و خرمشهر ختم شد، شدیدا احساس می شد و خوشحالم که در نهایت به امضای تفاهم نامه های همکاری اقتصادی صنعتی رسیدیم.

رئیس خانه صنعت استان بصره عراق، حضور متقابل هیئت های ایرانی برای بازدید از ظرفیت های عراق را خواستار شد و گفت: در این جلسه که مسئولان صنعتی و اقتصادی و صنعتگران خوزستانی حضور دارند آمادگی خانه صنعت استان بصره را برای میزبانی از هیئت های ایرانی اعلام می کنم و خواهشی که دارم این است در صورت تمایل برای حضور در استان بصره از ۲۰ روز قبل به ما اعلام کنید تا شرایط یک میزبانی خوب را فراهم کنیم.

وی ادامه داد: شرایطی را فراهم می کنیم تا صنعتگران عراقی با هم صنفان ایرانی خود دیدار کنند و تجربیات ارزشمند را به یکدیگر منتقل کنند ضمن اینکه از ارسال و دریافت دعوتنامه های رسمی برای معرفی محصولات جدید حمایت می کنیم به این صورت که صنعتگر ایرانی در صورت تمایل با ارسال مشخصات محصول جدید به همراه دعوت نامه رسمی به خانه صنعت استان بصره، امر مهم بازاریابی محصول خود را به ما بسپارد و ما نیز خریداران را به خوزستان اعزام می کنیم تا توافقات نهایی برای خرید و واردات محصول مورد نظر حاصل شود.

ماجد عبدالعزیز از حمایت از سرمایه گذاران خارجی به عنوان سیاست جدید دولت عراق پس از کاهش قیمت نفت یاد کرد و گفت: پس از کاهش قیمت نفت دولت عراق تصمیمات سختی برای واردات اتخاذ کرد به عنوان مثال وضع مالیات که تا پیش از این گرفته نمی شد از جمله این سخت گیری هاست و برهمین اساس بر حمایت از تولید داخل و سرمایه گذاری خارجی برای تولیدات داخلی تاکید شد. ما نیز در خانه صنعت عراق حمایت از سرمایه گذاران ایرانی را با اعطای زمین و مجوزات لازم اعلام میکنیم تا محصولات جدید در داخل خاک عراق و با تکنولوژی ایرانی تولید شوند.

وی با انتقاد از عدم حضور متخصصان ایرانی برای کمک به بخشی از صنعت استان بصره طبق تفاهم نامه های قبلی اظهار کرد: برای اعزام نیروی کار ماهر و متخصص از خوزستان به بصره چندی پیش تفاهماتی حاصل شد ولی متاسفانه تا کنون به مرحله اجرا نرسیده است و امیدوارم هرچه زودتر تحقق یابد.