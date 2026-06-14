به گزارش خبرنگار مهر، محمدامین مکوندی صبح امروز یکشنبه در جریان بازدید هیأت بلندپایه تجاری و اقتصادی استان بصره عراق از واحدهای تولیدی و صنعتی خوزستان اظهار کرد: یکی از مهمترین دغدغههای سرمایهگذاران خارجی برای ورود به بازار ایران بهویژه استان خوزستان، برخورداری از حمایتهای قانونی و اطمینان از امنیت سرمایهگذاری است.
وی افزود: دولت و مدیریت ارشد استان با اتکا به قانون حمایت و تشویق سرمایهگذاری خارجی، بسترهای لازم برای حمایت از سرمایهگذاران را فراهم کردهاند و این قانون علاوه بر حمایت از اصل سرمایه، امکان انتقال سود و تسهیل فرآیندهای اداری را نیز فراهم میکند.
مدیرکل هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خوزستان با اشاره به اقدامات انجام شده برای تسهیل حضور سرمایهگذاران خارجی در استان توضیح داد: تامین زیرساختهای مورد نیاز در شهرکهای صنعتی از جمله واگذاری زمین، تامین آب، برق و گاز و همچنین ارائه خدمات فنی و مهندسی از جمله برنامههای حمایتی استان است.
وی گفت: این خدمات از طریق مرکز خدمات سرمایهگذاری استان و در قالب پنجره واحد ارائه میشود تا سرمایهگذاران بدون مواجهه با پیچیدگیهای اداری بتوانند فرآیند راهاندازی و اجرای طرحهای اقتصادی خود را دنبال کنند.
مکوندی با اشاره به حضور هیأت تجاری استان بصره در خوزستان بیان کرد: فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران عراقی در دیدارهای برگزار شده خواستار آگاهی بیشتر از حمایتهای استانی و استمرار سیاستهای تشویقی برای سرمایهگذاری در خوزستان بودند.
وی افزود: بستههای تدوین شده شامل تسهیلات مالیاتی، مشوقهای صادراتی و حمایتهای لجستیکی است که میتواند زمینه بازگشت سرمایه و افزایش سودآوری طرحهای اقتصادی را برای سرمایهگذاران فراهم کند.
مدیرکل هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خوزستان با ابراز رضایت از نتایج اولیه این سفر گفت: معرفی ظرفیتهای صنعتی و اقتصادی خوزستان و ارائه بستههای حمایتی نقش مهمی در ایجاد اعتماد و انگیزه میان اعضای هیأت تجاری بصره داشته است.
مکوندی افزود: پیشبینی میشود گفتگوهای کارشناسی و بازدیدهای فنی انجام شده در آینده نزدیک به انعقاد قراردادهای مشترک و آغاز همکاریهای عملیاتی میان فعالان اقتصادی دو طرف منجر شود.
وی تاکید کرد: استان خوزستان با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و زیرساختی خود آمادگی کامل دارد از سرمایهگذارانی که قصد مشارکت در توسعه اقتصادی منطقه را دارند حمایت کند.
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