  1. استانها
  2. خوزستان
۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۲

بسته‌های تشویقی برای جذب سرمایه‌گذاران بصره ارائه شد

بسته‌های تشویقی برای جذب سرمایه‌گذاران بصره ارائه شد

اهواز - مدیرکل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری استانداری خوزستان گفت: بسته‌های سرمایه‌گذاری برای ترغیب فعالان اقتصادی بصره به مشارکت در طرح‌های صنعتی و تولیدی خوزستان تدوین شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدامین مکوندی صبح امروز یکشنبه در جریان بازدید هیأت بلندپایه تجاری و اقتصادی استان بصره عراق از واحدهای تولیدی و صنعتی خوزستان اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار ایران به‌ویژه استان خوزستان، برخورداری از حمایت‌های قانونی و اطمینان از امنیت سرمایه‌گذاری است.

وی افزود: دولت و مدیریت ارشد استان با اتکا به قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی، بسترهای لازم برای حمایت از سرمایه‌گذاران را فراهم کرده‌اند و این قانون علاوه بر حمایت از اصل سرمایه، امکان انتقال سود و تسهیل فرآیندهای اداری را نیز فراهم می‌کند.

مدیرکل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خوزستان با اشاره به اقدامات انجام شده برای تسهیل حضور سرمایه‌گذاران خارجی در استان توضیح داد: تامین زیرساخت‌های مورد نیاز در شهرک‌های صنعتی از جمله واگذاری زمین، تامین آب، برق و گاز و همچنین ارائه خدمات فنی و مهندسی از جمله برنامه‌های حمایتی استان است.

وی گفت: این خدمات از طریق مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان و در قالب پنجره واحد ارائه می‌شود تا سرمایه‌گذاران بدون مواجهه با پیچیدگی‌های اداری بتوانند فرآیند راه‌اندازی و اجرای طرح‌های اقتصادی خود را دنبال کنند.

مکوندی با اشاره به حضور هیأت تجاری استان بصره در خوزستان بیان کرد: فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران عراقی در دیدارهای برگزار شده خواستار آگاهی بیشتر از حمایت‌های استانی و استمرار سیاست‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاری در خوزستان بودند.

وی افزود: بسته‌های تدوین شده شامل تسهیلات مالیاتی، مشوق‌های صادراتی و حمایت‌های لجستیکی است که می‌تواند زمینه بازگشت سرمایه و افزایش سودآوری طرح‌های اقتصادی را برای سرمایه‌گذاران فراهم کند.

مدیرکل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خوزستان با ابراز رضایت از نتایج اولیه این سفر گفت: معرفی ظرفیت‌های صنعتی و اقتصادی خوزستان و ارائه بسته‌های حمایتی نقش مهمی در ایجاد اعتماد و انگیزه میان اعضای هیأت تجاری بصره داشته است.

مکوندی افزود: پیش‌بینی می‌شود گفتگوهای کارشناسی و بازدیدهای فنی انجام شده در آینده نزدیک به انعقاد قراردادهای مشترک و آغاز همکاری‌های عملیاتی میان فعالان اقتصادی دو طرف منجر شود.

وی تاکید کرد: استان خوزستان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و زیرساختی خود آمادگی کامل دارد از سرمایه‌گذارانی که قصد مشارکت در توسعه اقتصادی منطقه را دارند حمایت کند.

کد مطلب 6859705

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها