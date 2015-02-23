برخورد با تخلفات ساکن در اسفند ماه/ تغییر پیک ترافیک

سرهنگ علیرضا جهانگیری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : با توجه بە افزایش تردد خودروها در کلانشهرها و آغاز خرید نوروزی شهروندان از ابتدای اسفندماه ، ترافیک در پایتخت و برخی کلانشهرها بیش از ۱۰ درصد افزایش یافته و ساعات پیک ترافیک تغییر می کند. بعضی شب ها ترافیک در بزرگراهها و خیابانهای اصلی تا ساعت ۲۴ ادامه دارد و ماموران نیز تا روانسازی عبور و مرور در خیابان ها حاضر هستند.

وی ادامه داد: طرح های ویژه ترافیکی پلیس راهور تهران از ابتدای اسفند آغاز شده است و ماموران با تخلفات ساکن بە ویژه پارک دوبله، سد معبر و توقف در محل ممنوعه برخورد می کنند.

به گفته رئیس پلیس ترافیک شهری راهور ماموران همزمان با خریدهای نوروزی در اطراف مراکز عرضه مستقیم کالا از جمله پنج مرکز عرضه مستقیم کالای تهران مستقر شده و از بروز گره ترافیکی جلوگیری می کنند. ضمن اینکه تمامی مراکز تجاری و بازارها تحت پوشش ترافیکی قرار دارند.

جهانگیری افزود: ترافیک در دهه دوم و سوم اسنفدماه به اوج خود می رسد که در این زمان تا پایان ترافیک ماموران در خیابان ها مستقر می شوند.