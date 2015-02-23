رونمایی از دو کتاب با موضوع حضرت زینب کبری(س)

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم با حضور و سخنرانی حجت‌الاسلام سید مهدی خاموشی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، دکتر سید اسماعیل منصوری لاریجانی، نویسنده کتاب «زینب کبری (س) پیام آور عاشورا» و غلامحسین انصاری، مترجم کتاب «زینب فریاد فرمند»۵ اسفند ۹۳ درسالن همایش سازمان تبلیغات اسلامی از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۰۰برگزار می‌شود.

کتاب «زینب فریاد فرمند» نوشته آنتون بارا در شش فصل با عناوین «آماج مصائب»، «عروس شهادت»، «بانوی قهرمان کربلا»، «فریادی که انقلابی را کامل کرد»، «بانوی مقدس» و «حماسه پیروزی» و کتاب « زینب کبری (س) پیام آور عاشورا» در چهار فصل با عناوین «زندگانی فردی زینب کبری (س)»، «حیات سیاسی»، «قیام» و «زینب وقیام امام حسین (ع)»، هر یک در شمارگان ۳۰۰۰ جلد از سوی شرکت چاپ و نشر بین الملل منتشر شده است.

سید حسن میر کریمی، مدیر عامل شرکت چاپ و نشر بین الملل درباره هدف و انگیزه چاپ این دو کتاب می‌گوید: شخصیت عظیم حضرت زینب (س) از موضوعات مفعول مانده ای است که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده است و معمولا زندگی این شخصیت بزرگوار و تاریخ ساز به صحنه های مصیبت بار کربلا و شام خلاصه شده است. بنابراین لازم بود که در جهت معرفی هر چه بیشتر این بانوی عالی مقام بیت علوی، آثار درخور و قابل قبولی در عرصه نشر کشور، تولید و منتشر شود.

وی در ادامه اظهار می‌کند: «زینب فریاد فرمند» ترجمه اثری از دکتر آنتوان بارا نویسنده مسیحی است که متن عربی آن اثری فاخر و منثور در ادبیات عربی به حساب می آید که متن اصلی آن، پیشتر توسط شرکت چاپ و نشر بین الملل به چاپ رسیده است و در حال حاضر آقای غلامحسین انصاری، مترجم با تجربه با قلم شیوای خود آن را به فارسی برگردان نموده اند. همچنین وی درباره کتاب « زینب کبری (س) پیام آور عاشورا» می‌گوید: این اثر در قالبی عمیق به زندگی و حیات عقیله بنی هاشم می پردازد و دکتر منصوری لاریجانی، نویسنده این کتاب با رعایت ایجاز و روانی قلم خود، خوانندگان این اثر را به ضیافت پر برکت حضرت زینب (س) میهمان کرده اند.

در این مراسم به مناسبت سالروز ولادت حضرت زینب (س)، میان برنامه شعرخوانی نیز، توسط شاعر آیینی سید حمیدرضا برقعی برگزار می‌شود.