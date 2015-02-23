سرعین به اولین شهر هوشمند گردشگری تبدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا زنده دل عصر دوشنبه در مراسم رونمایی از سند شهر هوشمند سرعین با اشاره به جزییات طرح شهر هوشمند گردشگری این شهر افزود: شهرداری سرعین طی ۱.۵ سال گذشته رویکرد مدیریتی مدرن را سرلوحه کاری خود قرار داده است.

وی با تاکید بر اینکه ظرفیت های بالقوه گردشگری سرعین ما را بر آن واداشته تا در سوق دادن این شهر به جایگاهی که شایسته آن است روندی جدید را در سیستم مدیریتی این شهر تعریف کنیم، تصریح کرد: سند چشم انداز شهر هوشمند سرعین در همین راستا و برای خدمت رسانی مناسب به گردشگران تدوین شده است.

شهردار سرعین تاکید کرد: آسیب شناسی روند توسعه شهر سرعین به روشنی نشان می دهد که برای حرکت در یک مسیر درست نیازمند به کارگیری روش های مدیریتی متناسب با نیازهای روز در یک جامعه برخوردار از تکنولوژی هستیم.

وی در تشریح جزئیات سند چشم انداز شهر هوشمند سرعین متذکر شد: شهروند، زندگی، اقتصاد، سازمان، حمل و نقل و محیط زیست هوشمند از مولفه های شهر هوشمند سرعین است.

زنده دل با بیان اینکه این فقط یک پوسته از مزایای شهر هوشمند سرعین است، یادآور شد: با طی کردن چنین مسیری است که توسعه پایدار شکل خواهد گرفت.

وی ابراز امیدواری کرد با تحقق شهر هوشمند سرعین این شهر بتواند مقصدی مطمئن برای گردشگرانی باشد که سرعین را برای سفر کردن انتخاب می کنند.

این مسئول با اشاره به پیشتازی سرعین در برخورداری از شهرداری الکترونیک استفاده از تجربه های روز مدیریت شهری دنیا را برای حرکت در مسیر درست شهرسازی در کشور ضروری دانست.

وی همچنین با بیان این نکته که آسیب شناسی وضعیت سرمایه گذاری در شهر سرعین حاکی از ناموفق بودن سازو کارهای سرمایه گذاری در این شهر در گذشته بوده است، عنوان کرد: ستاد جذب سرمایه گذاری در شهر سرعین به عنوان یک ایده خلاقانه برای سوق دادن هر چه بیشتر سرعین به سمت توسعه تلاش خوهد کرد.