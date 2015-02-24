بهرام ریحانی دار فانی را وداع گفت

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام ریحانی هنرمند تئاتر صبح امروز سه شنبه 5 اسفند ماه بر اثر بیماری سرطان درگذشت.

این هنرمند عرصه پانتومیم از یک سال قبل با بیماری سرطان مبارزه می کرد و در این مدت مشغول انجام شیمی درمانی بود که صبح امروز در بیمارستان فیروزگر دار فانی را وداع گفت.

بهرام ریحانی بازیگر پانتومیم و تئاتر آخرین بار با نمایش «بی لالا» به کارگردانی یاسر خاسب همزمان با اختتامیه سی و سومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در تالار حافظ و در دو نوبت روی صحنه رفت.

خبرگزاری مهر درگذشت این هنرمند را به خانواده وی و جامعه هنری تسلیت می گوید.