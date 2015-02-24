به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام علی مرادخانی معاو هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، آمده است:

«از دست دادن هنرمند جوان تئاتر، بهرام ریحانی، برای خانواده و دوستدارانش زخمی جانکاه است که هیچ‌گاه فراموش نمی‌شود و صبوری کردن در برابر چنین ضایعه‌ای بس دشوار است. اما باید از خود بهرام بیاموزیم. زمانی که در پشت صحنه نمایش «بی‌لالا» با او گفت‌و‌گو می‌کردم، اگرچه سخت بیمار بود، اما روحیه‌ای ستودنی داشت و با شوق و ذوق از تئاتر می‌گفت و امید در چشمان درد کشیده‌اش می‌درخشید. باید همچون خود او باشیم که تا روزهای آخر با امید و انگیزه برای هنری که دوست داشت تلاش کرد و به حرمت زندگی خم به ابرو نیاورد.

درگذشت زودهنگام شادروان بهرام ریحانی را به خانواده محترمش و همه هنرمندان به ویژه اهالی تئاتر تسلیت می‌گویم و برای بازماندگانش آرزوی شکیبایی دارم.»

مردی که در سخت­ ترین لحظه­ ها به زندگی لبخند زد

در متن پیام تسلیت مهدی شفیعی مدیر کل هنرهای نمایشی نیز آمده است :

«مرگ پایان کبوتر نیست ...



سخت است باور مرگ هنرمندی که نماد ایستادگی در برابر بیماری بود.



او همواره تلاش می­ کرد برای بودن، ماندن و شدن. او به بالاترین قله ­های این سرزمین رفت تا به ما بیاموزد در سخت­ ترین لحظه­ های بیماری نیز می­ توان به زندگی لبخند زد. بهرام ریحانی نماد مبارزه با سرطان بود.



حضور او در نمایشی در جشنواره تئاتر فجر کمتر از یک ماه پیش نشان دیگری از امید او به زندگی بود.

درگذشت این هنرمند دوست داشتنی را به خانواده داغدارش و هنرمندان نجیب کشورمان تسلیت گفته و برای شادی روح بلندش از خداوند متعال مسئلت می­ طلبم.»

رهایی از رنجی طاقت فرسا

مجید سرسنگی مدیرعامل خانه هنرمندان ایران و مشاور هنری شهردار تهران نیز در پیام تسلیت خود آورده است:

«تقدیر الهی بر این بود که در واپسین روز های سال 1393، روح هنرمندی محبوب، از جسمی که سال ها در گیر و دار رنجی طاقت فرسا بود، رها شود و به دیار حق بشتابد.



بهرام ریحانی بازیگر ارزنده هنر تئاتر کشور، رخت از این جهان بربست تا بهار را، و غم و اندوه ما را از آسمان به نظاره بنشیند.



درگذشت این هنرمند عزیز را به بازماندگان محترم او و نیز خانواده تئاتر کشور تسلیت می گویم.

بهرام ریحانی، بازیگر جوان تئاتر، که از یک سال پیش با سرطان مبارزه می‌کرد امروز سه‌شنبه پنجم اسفندماه در بیمارستان فیروزگر تهران درگذشت.

تقدیر با بحرامی همراه نبود

رحمت امینی مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری با صدور پیامی، درگذشت بهرام ریحانی بازیگر جوان تئاتر را تسلیت گفت.



امینی در پیام خود آورده است:

«بهرام ریحانی؛ بازیگر نجیب و توانمند تئاتر کشور نیز بعد از مدت‌ها تحمل رنج بیماری، به سوی خالق خود، پر کشید و ما را از تماشای هنرنمایی‌هایش محروم کرد.



بهرام ریحانی که در طول سال‌های فعالیتش در حیطه‌ پانتومیم تجربیات متفاوتی همچون اجرای پانتومیم بر قله دماوند، اجرای طولانی‌ترین پانتومیم جهان و نمایش‌هایی با محوریت کودکان، بیماران، زنان و... را به نام خود ثبت کرد در تلاش بود تا با غلبه بر بیماری سرطان، این موفقیت را نیز به نام خود ثبت کند اما متاسفانه تقدیر، با او همراه نبود.



ریحانی با وجود بیماری هیچگاه دست از تلاش برنداشت و امیدوارانه برای فردایی بی‌درد فعالیت می‌کرد. عشق به تئاتر، امید به زندگی و تلاش برای ثبت لحظات ماندگار را باید از جمله خصیصه‌های این هنرمند جوان کشور دانست که متاسفانه خیلی زود از میان ما رفت ولی یادش برای همیشه در خاطره‌ها خواهد ماند.»



مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری این ضایع تاسف‌بار را به خانواده‌ وی و همچنین خانواده بزرگ تئاتر کشور تسلیت گفته و برای این هنرمند علو درجات و برای بازماندگان صبر و سلامت آرزومند کرده است.

پیام تسلیت مرکز تئاتر مولوی

مرکز تئاتر مولوی با انتشار پیامی درگذشت بهرام ریحانی را تسلیت گفت.

در پیام تسلیت مرکز تئاتر مولوی آمده است:

«باورش سخت است همین یکماه پیش بود که بهرام ریحانی بر صحنه تالار مولوی از معجزه تئاتر برای همگان گفت و از آرزوهای بلندش بر صحنه های تئاتر، اما افسوس که دست سرنوشت حسرت دیدن آرزوهای او را بر دل ها گذاشت.

بهرام ریحانی نماد تلاش و ایستادگی بود و است. نام او اگرچه با تئاتر عاری از کلام (پانتومیم) عجین شده اما در تئاترش حرف ها بسیاری داشت و دارد. او اگرچه بر بلندترین قله ایران گام نهاد و اجرای تئاتر در آنجا را ثبت کرد اما پیشتر و بیشتر بر قله انسانیت قدم نهاد، آن زمان که برای کودکان کار، کودکان بیمار و زنان تحت خشونت اجرا کرد. او نماد تلاش است که در اوج مبارزه با بیماری روی صحنه حاضر شد که تئاتر انگیزه اصلی مبارزه او با سرطان بود. او راه های بسیاری رفت و طولانی ترین پانتومیم جهان را به نام خود ثبت کرد اما ثبت مهم تر او تلاش ستودنی اش بود.

درگذشت این هنرمند جوان و خوش نام را به خانواده محترم و جامعه هنری کشور و نیز هنرمندان تئاتر تسلیت می گوییم.»