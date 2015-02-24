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۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۳۸

در چهارمحال و بختیاری،

مرغ در روز های پایانی اسفند توزیع می شود

مرغ در روز های پایانی اسفند توزیع می شود

شهرکرد - استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: مرغ منجمد در روز های پایانی اسفند در این استان توزیع می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه مرغ منجمد در روز های پایانی اسفند در این استان توزیع می شود، اظهار داشت: برنامه ریزی ها برای توزیع مرغ منجمد تولید داخل در این استان از 25 اسفند است.

وی افزود: برای تامین کالاهای اساسی مردم این استان در شب عید برنامه ریزی شده است و کالاهای اساسی ذخیره سازی شده است و مشکلی در این خصوص نداریم.

 استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: در حدود 150 هزار تن مرغ منجمد ذخیره سازی شده است و این مرغ ها با قیمت 58 هزار و 500 ریال در این استان توزیع می شود.

سلیمانی تاکید کرد: مرغ ها از طریق واحد های توزیع کننده مشخص شده، توزیع می شوند.

کد مطلب 2505783

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