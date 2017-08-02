به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، علیرضا ولی با اشاره به بررسیهای اداره کل بازرسی و مدیریت حراست این شرکت طی چند روز گذشته، اعلام کرد: براساس این بررسیها مشخص شد، دهها تن مرغ منجمد دارای برند شرکت پشتیبانی امور دام که برای تنظیم بازار و توزیع میان مصرف کنندگان در سطح شهر تهران پخش شده، توسط برخی مباشرین توزیع در یکی از سردخانههای استان تهران به طور غیرمجاز جمع آوری شده بود تا به صورت غیرقانونی و با قیمت غیرمتعارف به فروش برسد.
وی افزود: شرکت پشتیبانی امور دام با هماهنگیهای لازم از طریق سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران نسبت به بازرسی محل، کشف و ضبط عناصر جرم و در اختیار گرفتن محموله دپو شده به این امر واکنش نشان داد و مراحل قانونی توقیف این محموله با حکم مراجع قانونی و بازگشت آن به شبکه مجاز توزیع در حال انجام است.
ولی تاکید کرد: نتایج حاصل از شناسایی کامل و مجازات متخلفان متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.
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