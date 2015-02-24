به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از کتاب‌های «زینب، فریاد فرمند» نوشته آنتوان بارا با ترجمه غلامحسین انصاری و «زینب کبری پیام آور عاشورا» اثر اسماعیل منصوری لاریجانی بعدازظهر امروز سه شنبه ۵ اسفند در ساختمان مرکزی سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد.

اسماعیل منصوری لاریجانی در این برنامه گفت: می‌خواهم در این برنامه این سوال را مطرح کنم که چرا متفکران و اندیشمندان دیگر مذاهب و تمدن‌ها، تفکر شیعه را بررسی کرده اند؟ با بررسی‌هایم به این رقم رسیدم که ۸۳ نویسنده و متفکر از دیگر مذاهب و کشورها، درباره شیعه تحقیق کرده و کتاب نوشته‌اند؛ نمونه‌اش هانری کربن و نیکلسون. چه ظرفیتی در تفکر شیعه وجود دارد که این گونه مورد استقبال واقع می شود؟

وی افزود: خلاصه جواب این است که مرز اندیشه شیعه، مرز عبودیت است. یعنی بی انتهاست. اندیشه‌ای که در میدان معارف اهل بیت است، بی کران است و هرکه اندیشه پاکی داشته باشد، وقتی در این وادی بیافتد، سر از پا نخواهد شناخت؛ چه یهودی باشد، چه مسیحی و چه مسلمان. ۵ اندیشمند بودایی را سراغ دارم که غرق در این وادی اند. زیرساخت و بنیان مهدویت هم همین اندیشه است که حد و مرزی ندارد.

منصوری لاریجانی با اشاره به خاطرات غلامحسین دینانی، استاد فلسفه خود گفت: ایشان نقل می‌کرد زمانی با هانری کربن از قم از نزد علامه طباطبایی با اتوبوس به تهران می‌آمدیم و به شمس العماره می‌رسیدیم. آن زمان هانری کربن، یک منزل در خیابان بهار داشت و هنگام گفتگو با من گفت مدتی است تلاطمی در درونش ایجاد شده و دیگر همه رنگ ها و سلیقه‌ها جلوی چشمش رنگ باخته‌اند. کربن خطاب به علامه طباطبایی گفته بود همه چیز رنگش را مقابل چشمانم از دست داده و فقط تعالیم توست که آرامم میدهد. این اندیشند فرانسوی گفته بود که با اندیشه اهل بیت، توانسته مفاهیم و معنای تفکر ملاصدرا و دیگر متفکرین اسلامی را که همانا اندیشه اهل بیت بود، درک کند.

نویسنده کتاب «زینب کبری پیام آور عاشورا» در ادامه گفت: علامه حسن زاده آملی نیز می گفت هانری کربن در گفتگویی به او گفته که سر الله را در امامت شیعه پیدا کرده است. بنابراین عاشورا جلوه ای از این تفکر است و مرز نمی شناسد. کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا. عاشورا فرازمانی و کربلا فرامکانی است. این حادثه، چیزی است که از انسان کامل صادر می شود. شخصیتی چون امام حسین(ع) احاطه بر مکان و زمان دارد.

وی در پایان سخنانش گفت: بنابراین در این میدان، این که فرد مسیحی است یا مسلمان، چندان مهم نیست. این مساله تنها یک تفاوت در مذهب است. اما مهم این است که اندیشمند این حوزه چه مسیحی و چه مسلمان، غواص یک دریا هستند. در مورد اتحاد بین شیعه و سنی هم مساله همین است. یعنی عاملی که می تواند موجب اتحاد شیعه و سنی شود، همین آموزه های عرفانی شیعه هستند.