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۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۳:۴۵

حجت الاسلام حسینی خبر داد:

برگزاری ۱۸۰ محفل قرآنی در حاشیه برگزاری مسابقات سراسری قرآن

برگزاری ۱۸۰ محفل قرآنی در حاشیه برگزاری مسابقات سراسری قرآن

تبریز – مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی از برگزاری ۱۸۰ محفل قرآنی در حاشیه برگزاری مسابقات سراسری قرآن خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید شهاب حسینی ظهر چهارشنبه در مراسم گشایش و افتتاحیه سی و هفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در مصلی اعظم تبریز با بیان اینکه این مسابقات بزرگترین رویداد فرهنگی قرآنی کشور هستند، اظهار داشت: در کنار برگزاری مسابقات قرآن بیش از ۲۰۰ محفل و برنامه قرآنی برگزار می کنیم.

وی با تاکید بر اینکه این مسابقات در چهار رشته حفظ، ترتیل، قرائت و مفاهیم برگزار می شود، ادامه داد: امروز همچنین دانشکده علوم قرآنی نیز افتتاح می شود.

حجت الاسلام حسینی با بیان اینکه شرکت کنندگان در این مسابقات معنوی از پله های عرش بالا می روند و از قفس تن آزاد می شوند، اظهار داشت: قرآن پیام دلدار است به دل عاشقان که می توان به پیام های این قرآن گوش جان سپرد و به کمال حقیقی رسید.

لازم به ذکر است که سی و هفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم این مسابقات از صبح امروز چهارشنبه آغاز شد و تا ۱۱ اسفند ادامه دارد که مسابقات خواهران در مجتمع پتروشیمی تبریز و مسابقات قرآن براداران در مصلی اعظم این شهر برگزار می شود.

همچنین در این مسابقات ۲۲۰ نفر از نخبگان قرآنی را خواهران و ۲۵۰ نفر را برادران تشکیل می‌دهند که ۲۵ داور برادر و ۲۰ داور خواهر در حین برگزاری مسابقات حضور خواهند داشت.

شایان ذکر است این مسابقات در چهار رشته حفظ، قرائت، ترتیل و مفاهیم برگزار می شود که نفرات برتر رشته های مختلف برای حضور در مسابقات بین المللی سال آینده به عنوان نماینده جمهوری اسلامی اعزام خواهند شد.

کد مطلب 2506543

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