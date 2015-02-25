برگزاری ۱۸۰ محفل قرآنی در حاشیه برگزاری مسابقات سراسری قرآن

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید شهاب حسینی ظهر چهارشنبه در مراسم گشایش و افتتاحیه سی و هفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در مصلی اعظم تبریز با بیان اینکه این مسابقات بزرگترین رویداد فرهنگی قرآنی کشور هستند، اظهار داشت: در کنار برگزاری مسابقات قرآن بیش از ۲۰۰ محفل و برنامه قرآنی برگزار می کنیم.

وی با تاکید بر اینکه این مسابقات در چهار رشته حفظ، ترتیل، قرائت و مفاهیم برگزار می شود، ادامه داد: امروز همچنین دانشکده علوم قرآنی نیز افتتاح می شود.

حجت الاسلام حسینی با بیان اینکه شرکت کنندگان در این مسابقات معنوی از پله های عرش بالا می روند و از قفس تن آزاد می شوند، اظهار داشت: قرآن پیام دلدار است به دل عاشقان که می توان به پیام های این قرآن گوش جان سپرد و به کمال حقیقی رسید.

لازم به ذکر است که سی و هفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم این مسابقات از صبح امروز چهارشنبه آغاز شد و تا ۱۱ اسفند ادامه دارد که مسابقات خواهران در مجتمع پتروشیمی تبریز و مسابقات قرآن براداران در مصلی اعظم این شهر برگزار می شود.

همچنین در این مسابقات ۲۲۰ نفر از نخبگان قرآنی را خواهران و ۲۵۰ نفر را برادران تشکیل می‌دهند که ۲۵ داور برادر و ۲۰ داور خواهر در حین برگزاری مسابقات حضور خواهند داشت.

شایان ذکر است این مسابقات در چهار رشته حفظ، قرائت، ترتیل و مفاهیم برگزار می شود که نفرات برتر رشته های مختلف برای حضور در مسابقات بین المللی سال آینده به عنوان نماینده جمهوری اسلامی اعزام خواهند شد.