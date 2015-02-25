فاز دوم تصویربرداری یک مستند- پُرتره به کالیفرنیا رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدجواد میرهاشمی کارگردان مستند درباره موضوع این فیلم گفت: این مستند درباره زندگی دکتر ایرج افشار است و عنوان آن را از یک تکمصراع از اشعار محمدرضا شفیعیکدکنی گرفتهام. ساخت این مستند در واقع از سال ۸۷ و از زمانی که به بهانه ساخت مستندی دیگر درباره دکتر باستانیپاریزی سراغ آقای افشار میرفتم، آغاز شد.
وی ادامه داد: دکتر افشار در زمان حیاتش اجازه ساخت این مستند را نداد و به دلیل کمسعادتی نتوانستم از او تصاویر زیادی بگیرم، اما بعد از دیدن مستند «خون است دلم برای ایران» در اسفند ۸۷ حاضر شد جلوی دوربین بیاید. مراوده من با آقای افشار بعد از آن تا زمان حیاتشان ادامه داشت. دیدار با او و خواندن کتابها و مقالاتش باب تحقیق و پژوهشهای اولیه فیلم را باز کرد.
میرهاشمی با اشاره به تصویربرداری این مستند در شهرهای مختلف ایران و خارج از کشور، عنوان کرد: بخشی از تصویربرداری این مستند در تهران، بخشی در یزد زادگاه پدری دکتر افشار و بخشی هم در کرمان و خراسان بزرگ بود. فاز دوم تصویربرداری هم در کالیفرنیا است و قرار است با استادانی که با افشار در ارتباط بودند، گفتگو کنیم. همچنین بخش دیگری از مستند در ایتالیا تصویربرداری می شود.
وی با اشاره به اینکه ساخت مستند «فرزانه فروتن ایران مدار ما» در دوره مدیریت جدید مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، بصورت جدی پیگیری شد، عنوان کرد: علاقه اصلی من ساخت مستند پرتره از شخصیتهای علمی و فرهنگی است. البته مستندهای اجتماعی و جنگی نیز در کارنامه کاریام دارم، اما به توصیه دوستان سعی میکنم سراغ ساخت مستندهایی بروم که تخصص و حرفهام است.
ایرج افشار محقق، مورخ و ایرانشناس مشهوری است که با تصحیح، گردآوری و نگارش حدود 350 کتاب و چندصد مقاله، نقش زیادی در رشد و اعتلای فرهنگ و تاریخ کشور داشته است. وی اسفند 1389 در سن 85 سالگی درگذشت.
عوامل مستند «فرزانه فروتن ایران مدار ما» عبارتند از محقق، تهیهکننده و کارگردان: سیدجواد میرهاشمی، تصویربرداران: رضا الماسی، سیدعلی میرهاشمی، آرش کریمی و اعلا محسنی، دستیاران تصویر: محمدعلی اسماعیلیراد، سیدهانی مظفرینیا، گفتار: حسن همایی، عکاس: امید کاریور، مدیر تولید و برنامهریز: حسن نیکبخت، یوسف علیکرمی، تهیه شده در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی.
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