به گزارش خبرگزاری مهر، مهدي قرهشيخلو بعدازظهر سهشنبه ۵ اسفندماه ۱۳۹۳ در جمع معاونان فرهنگي سازمان تبليغات اسلامي سراسر كشور حضور يافت و ضمن تبيين افقهاي پيشروي سازمان دارالقرآنالكريم نظرات و دستاوردهای این مجموعه قرآنی، پيشنهادات آنها را شنيد و به برخي از سؤالات نيز پاسخ داد.
به دنبال فعالیت قرآنی موثر هستیم
قرهشيخلو در تبيين سند راهبردي سازمان دارالقرآن، محوريت را به موضوع تربيت و سبك زندگي قرآني داد و در اين باره گفت: تمام فعاليتهاي قرآني در هر سه بخش آموزش، پژوهش و تبليغ و ترويج، در صورت تأثيرگذاري در زندگي مردم موفق خواهد بود.
وي راهاندازي كارگاههاي سبك زندگي از سوي سازمان متبوع خود را نيز در راستای نيل به اين هدف اعلام كرد.
رئيس سازمان دارالقرآنالكريم، تعامل با دستگاههاي حاكميتي و حوزه مردمي را از ديگر محورهاي سند راهبردي سازمان نام برد و با اشاره به اينكه اين تعامل بايد از درون خود سازمان تبليغات آغاز شود، گفت: سازمان تبليغات اسلامي در دوران مديريت حجتالاسلام خاموشي تبديل به پرديسي متشكل از بخشهاي گوناگون فرهنگی شده است كه باتوجه به نزديكي با فضاي قرآني اين دو بخش بايد كمك ويژهاي به يكديگر كنند.
۹۰ هزار هیأت مذهبی ظرفیتی ویژه برای فعالیت قرآنی
قرهشيخلو در همين راستا امضای تفاهمنامهاي بين سازمان دارالقرآن و معاونت فرهنگي سازمان تبليغات اسلامي را یادآور شد كه براساس آن فعاليتهاي قرآني در ۹۰ هزار هيأت مذهبي توسعه خواهد يافت.
رئيس سازمان دارالقرآنالكريم با اشاره به اينكه ظرفيت هيأتهاي مذهبي در اين زمينه بسيار خوب است؛ از اين تفاهمنامه به عنوان تفاهمنامهاي مهم نام برد.
تربیت ۱۰۵ هزار مربی قرآن، یکی از دستاوردهای آموزشی سازمان
كادرسازي در حوزههاي آموزش، مديريت قرآني و ساير حوزههاي مرتبط با فعاليتهاي قرآني از ديگر افقهاي پيشروي سازمان دارالقرآن در سخنان رئيس اين سازمان بود كه وي در باره آن گفت: براي تربيت چنين نيروهايي نياز به شناسايي آنها داريم و سازمان دارالقرآنالكريم تاكنون توانسته ۱۰۵ هزار مربي قرآن را تربيت كند.
اين قاري بينالمللي كشورمان با عظيم توصيف كردن اين ظرفيت از امكانات جديدي كه در سازمان دارالقرآن ايجاد شده است خبر داد و افزود: با استفاده از فضاي آموزشي موجود و اسكان شبانهروزي افراد ميتوان در هر دوره ۵۰ نفر را تحت آموزش قرار داد.
شبکه قرآنی کشور را باید با مشارکت مردم توسعه داد
قرهشيخلو سازماندهي ۲ هزار و ۱۰۰ مؤسسه قرآني مردمي و بيش از ۴ هزار خانه قرآن شهري و روستايي و حمايت از ۴ هزار جلسه قرآن را بخشي ديگر از دستاوردهاي سازمان دارالقرآن معرفي كرد و با اشاره به اينكه گسترش شبكه «تشكيلات مردمي قرآن» از افقهاي پيشروي سند راهبردي سازمان است، گفت: اين شبكه عظيم بايد توسط خود مردم و با هزينه خود آنها گسترش يابد.
وي همچنين تصويب استقرار دبيرخانه هيئت رسيدگي به امور مؤسسات را در سازمان دارالقرآن، فرصتی مناسب براي رسيدگي به امور مؤسسات قرآني كشور دانست.
رئيس سازمان دارالقرآنالكريم فعاليتهاي قرآني كشور را در زمينههاي مختلف، نيازمند پژوهشهاي دقيق دانست و با اشاره به اينكه بخشي از فعاليتهای معاونین فرهنگي سازمان تبليغات در استان ها در اين زمينه است خواستار ياري رساندن به سازمان دارالقرآن در اين زمينه شد و گفت: توسعه اينگونه پژوهشها نيز محوري ديگر از افقهاي مندرج در سند راهبردي سازمان دارالقرآنالكريم است.
سند جامع قرآن و فضای مجازی در مسیر تصویب
قرهشيخلو فضاي مجازي را ديگر افق مورد نظر سند راهبردي سازمان متبوع خود دانست و گفت: سازمان بنا بر مأموريت ابلاغي از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي اقدام به تهيه سند جامع قرآن و فضاي مجازي كرد كه اكنون مراحل تصويب را در شورا ميگذراند.
رئيس سازمان دارالقرآن از راهاندازي پورتال جامع مؤسسات قرآن براي تبديل آنها به شبكه اجتماعي خبر داد و با اشاره به اينكه امكان مجازي كردن ۵۰ هزار دوره موجود آموزش قرآن وجود دارد، گفت: در اين راستا پورتال سازمان نیز با فضاي و گرافيكي جديد در اوايل سال ۹۴ رونمايي خواهد شد.
قرهشيخلو با اشاره به اينكه حركت به سوي فضاي مجازي هزينههاي آموزشي را به ميزان قابل توجهي كاهش خواهد داد توسعه فضاي مجازي قرآني را ديگر افق موردنظر سند راهبردي سازمان دارالقرآن دانست.
انجمنی متشکل از قاریان نخبه و مستعد کشور
وي تشكيل انجمنهاي نخبگان قرآني را در حوزههاي گوناگون فعاليتهاي قرآني، از ديگر برنامههاي سازمان دارالقرآن اعلام كرد و با اشاره به شناسايي و تحت آموزش قرار دادن ۱۰۰ نوجوانان مستعد در زمينه قرائت قرآن گفت: با اين حركت در واقع انجمن قاريان تشكيل شده است.
قرهشيخلو توليد ۷۰ عنوان كتاب، نرمافزار و بسته آموزشي را از دستاوردهاي پنج سال اخير سازمان دارالقرآن معرفي كرد و گفت: سياست ما در اين حوزه تهيه بستههاي آموزشي متعدد براي سلايق و ذائقههاي گوناگون مردم است.
افراد با انگیزه بسیاری برای تولید محصولات جدید قرآنی در سراسر کشور وجود دارند
رئيس سازمان دارالقرآن با اشاره به اينكه تشكيل شبكه توليد محصولات قرآني يكي ديگر از افقهاي مورد نظر سند راهبردي اين سازمان است، به سفرهاي استاني خود اشاره كرد و افزود: در اين سفرها به نيروهاي مستعد و با انگيزهاي در اين رابطه مواجه شدهام كه مطمئناً با حمايت از آنها توليد محصولات قرآني با هزينههايي كمتر از آنچه در پايتخت كشور انجام ميشود به ثمر خواهد نشست.
سازمان دارالقرآن نهادی تصمیم ساز در عرصه قرآنی کشور است
قرهشيخلو تقويت جايگاه سازمان دارالقرآن در تصميمسازيهاي قرآني كشور را دستاوردي ديگر براي اين سازمان دانست و با اشاره به پذیرفتن مأموريتهاي مانند اعطاي مدرك تخصصي به حافظان، استقرار دبيرخانه هيأت رسيدگي به امور مؤسسات قرآني و تشكيل شوراي سياستگذاري فعاليتهاي قرآني دستگاههاي فرهنگي کشور، آنها را نشانگر ظرفيتهاي بالاي موجود در سازمان دارالقرآن دانست.
رئيس سازمان دارالقرآن در ادامه با اشاره به اينكه اين سازمان به رغم نداشتن مأموريتي براي فعاليتهاي بينالمللي نيم نگاهي نيز به اين فضا دارد، افزود: اخيراً تفاهمنامهاي با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي به امضا رساندهايم كه ظرفيتهاي موجود در دارالقرآن را به فضاي بينالمللي عرضه خواهیم کرد.
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