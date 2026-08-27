به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام گمرک ایران در پی نشست مستمر مقامات گمرکی ایران و ترکیه در مرز بازرگان–گوربلاغ، مجموعه‌ای از اقدامات اجرایی برای تسهیل تردد کامیون‌ها، کاهش زمان انتظار در مرز و کاهش هزینه‌های تجارت میان دو کشور عملیاتی شد.

فاطمه اعتمادمقدم، مشاور رئیس کل و مدیرکل دفتر همکاری‌های بین‌الملل گمرک ایران، گفت: این اقدامات برای تسهیل تجارت از گمرکات مرزی و با هماهنگی هیئت گمرکی ترکیه انجام شده است.

وی افزود: در نشست تخصصی دو طرف، راهکارهای عملیاتی برای افزایش سرعت عبور کامیون‌ها و رفع موانع موجود در مرز بازرگان بررسی شد و بر اساس توافق‌های انجام‌شده، سازوکاری مشترک با حضور نمایندگان گمرکات ایران و ترکیه و تشکل‌های حمل‌ونقل بین‌المللی دو کشور تشکیل شد.

اعتمادمقدم گفت: در این سازوکار، نمایندگان تشکل‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران و ترکیه، از جمله ITCAI و UND، حضور دارند تا مسائل اجرایی و گلوگاه‌های تردد کامیون‌ها به‌صورت مستمر بررسی و پیگیری شود.

مدیرکل دفتر همکاری‌های بین‌الملل گمرک ایران افزود: مدیران و کارشناسان گمرکات بازرگان و گوربلاغ نیز به همراه نمایندگان بخش خصوصی، طی چند شب به‌صورت میدانی روند تردد کامیون‌ها را رصد کردند و اقدامات لازم برای افزایش هماهنگی عملیاتی و رفع گلوگاه‌ها انجام شد.

وی اظهار کرد: نتایج اولیه این اقدامات، افزایش ظرفیت پذیرش و عبور کامیون‌ها در مرز بازرگان بوده است؛ به‌گونه‌ای که اکنون تعداد کامیون‌های عبوری در این مرز به بیش از ۳۵۰ دستگاه در شبانه‌روز رسیده است.

اعتمادمقدم افزود: با تداوم همکاری گمرکات دو کشور، افزایش هماهنگی‌های عملیاتی و رفع موانع باقی‌مانده، پیش‌بینی می‌شود ظرفیت تردد کامیون‌ها در مرز بازرگان–گوربلاغ به ۴۰۰ دستگاه در شبانه‌روز افزایش یابد. این اقدام در راستای تسهیل تجارت خارجی، روان‌سازی حمل‌ونقل بین‌المللی و کاهش هزینه و زمان توقف ناوگان حمل کالا میان ایران و ترکیه انجام شده است.