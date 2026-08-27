به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب اندایش معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سرپرستان خانواری که پیامک احراز سکونت دریافت کردند، با شمارهگیری کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* تعهد حضور خود در کشور را بهصورت تلفنی ثبت کنند.
او در مصاحبه تلویزیونی افزود: این اقدام صرفاً مختص سرپرستانی است که به علت سفر خارجی مشمول دریافت پیامک احراز سکونت شدهاند و سایر هموطنان نیازی به ثبت حضور یا شمارهگیری این کد دستوری ندارند.
معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سرپرستان خانواری که پیامک احراز سکونت دریافت کردهاند، تنها تا پایان امروز فرصت دارند احراز سکونت خود را ثبت کنند.
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