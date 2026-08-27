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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۵۲

مهلت احراز سکونت مسافران خارجی امروز تمام می‌شود

مهلت احراز سکونت مسافران خارجی امروز تمام می‌شود

معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سرپرستان خانواری که پیامک احراز سکونت دریافت کرده‌اند، تنها تا پایان امروز فرصت دارند احراز سکونت خود را ثبت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب اندایش معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سرپرستان خانواری که پیامک احراز سکونت دریافت کردند، با شماره‌گیری کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* تعهد حضور خود در کشور را به‌صورت تلفنی ثبت کنند.

او در مصاحبه تلویزیونی افزود: این اقدام صرفاً مختص سرپرستانی است که به علت سفر خارجی مشمول دریافت پیامک احراز سکونت شده‌اند و سایر هموطنان نیازی به ثبت حضور یا شماره‌گیری این کد دستوری ندارند.

معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سرپرستان خانواری که پیامک احراز سکونت دریافت کرده‌اند، تنها تا پایان امروز فرصت دارند احراز سکونت خود را ثبت کنند.

کد مطلب 6929329
سمیه رسولی

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