به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب اندایش معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سرپرستان خانواری که پیامک احراز سکونت دریافت کردند، با شماره‌گیری کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* تعهد حضور خود در کشور را به‌صورت تلفنی ثبت کنند.

او در مصاحبه تلویزیونی افزود: این اقدام صرفاً مختص سرپرستانی است که به علت سفر خارجی مشمول دریافت پیامک احراز سکونت شده‌اند و سایر هموطنان نیازی به ثبت حضور یا شماره‌گیری این کد دستوری ندارند.

معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سرپرستان خانواری که پیامک احراز سکونت دریافت کرده‌اند، تنها تا پایان امروز فرصت دارند احراز سکونت خود را ثبت کنند.