ممنوعیت صدور چک رمزدار از هفتم مهرماه

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: در راستای فرآیند جایگزینی چک‌های رمزدار با چک‌های تضمین‌شده، از ابتدای روز ۷ مهر ۱۴۰۵، چک‌های تضمین‌شده به صورت آنی پرداخت می‌شود و صدور چک رمزدار ممنوع است. همچنین از یکم دی‌ ۱۴۰۵ تبادل چک‌های رمزدار نیز به‌طور کامل ممنوع اعلام می‌شود.

بر این اساس با توجه به این مهم که چک‌های تضمین‌شده مشابه چک‌های رمزدار و فاقد وضعیت برگشتی است؛ از تاریخ اجرای گام نخست بانک‌ها باید نسبت به پرداخت آنی چک‌های تضمین‌شده اقدام کنند و از منوط کردن پرداخت وجه به حساب ذی‌نفع‏‏‏‏/ذی‌نفعان، به انجام تسویه بین بانکی پرهیز کنند.

همچنین مهلت اعلام‌شده در نتیجه مساعدت این بانک با شبکه بانکی به منظور فراهم‌نمودن زمان کافی برای اعمال تغییرات لازم صورت گرفته است و امکان تمدید مجدد آن وجود نخواهد داشت.

مراتب طی بخشنامه شماره ۱۳۰۲۸۳/۰۵ مورخ یکم شهریورماه ۱۴۰۵ معاونت نظام پرداخت و فناوری‌های نوین به شبکه بانکی ابلاغ شد.