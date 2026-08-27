افزایش ذخایر سوخت مایع زمستانی به ۳.۲ میلیارد لیتر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، رمضانعلی سنگدوینی به نشست روز دوشنبه (دوم شهریور) قرارگاه رفع ناترازی انرژی که با حضور نایب‌رئیس و اعضای کمیسیون انرژی مجلس، معاونان وزارتخانه‌های نفت و نیرو با موضوع بررسی ظرفیت نیروگاه‌های کشور برای تأمین سوخت زمستانی برگزار شد، اشاره و بیان کرد: سال گذشته حدود ۱۰ نشست فشرده با حضور وزیران و معاونان دو وزارتخانه نفت و نیرو برگزار شد که ثمره آن ذخیره‌سازی ۳ میلیارد و ۵۰۰ هزار لیتری سوخت در مخازن نیروگاه‌ها و عبور مطلوب از زمستان بدون بحران خاموشی بود.

وی در تشریح نشست اخیر نیز گفت: آمارهای ارائه‌شده از سوی مسئولان ارشد دو وزارتخانه نفت و نیرو نشان‌دهنده شرایط بسیار مناسب ذخایر سوخت مایع است. درحالی‌که ذخایر نفت و گاز نیروگاه‌ها در مدت مشابه سال گذشته حدود ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تا ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون لیتر بود، امروز این رقم به ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون لیتر رسیده است. همچنین، در بخش نفت‌ِکوره شرایط پایداری داریم و در شرایط خاص نیز با تلاش مجموعه نفت، بخش بزرگی از چهار فاز پالایشگاهی که آسیب دیده بودند بازسازی شده و به چرخه بازگشته‌اند.

رئیس قرارگاه رفع ناترازی انرژی با تأکید بر استمرار نشست‌های نظارتی تصریح کرد: تصمیم بر این است که در طول شهریور، نشست قرارگاه به‌صورت هفتگی و با حضور وزیران نفت و نیرو برگزار شود. هدف اصلی ما تأمین سوخت نیروگاه‌ها، انجام به‌موقع تعمیرات اساسی شبکه و مدیریت ناترازی گاز است تا در فصل سرما به‌هیچ‌وجه گاز بخش خانگی و تجاری به‌ویژه در استان‌های شمالی کشور قطع نشود.

سنگدوینی با قدردانی از همراهی مردم و دستگاه‌های اجرایی در رعایت الگوهای مصرف انرژی تأکید کرد: همراهی مردم و اقدام‌هایی نظیر تغییر ساعت اداری توانست حدود ۲ هزار مگاوات صرفه‌جویی در اوج بار ایجاد کند. هر میزان صرفه‌جویی در بخش‌های خانگی و عمومی مستقیماً به بخش صنعت و تولید هدایت می‌شود تا از توقف چرخ‌های اقتصادی جلوگیری شود، بنابراین تداوم این همراهی و فرهنگ‌سازی در صرفه‌جویی، ضامن حفظ امنیت انرژی و اشتغال کشور است.