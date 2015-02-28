نمایشنامه های منتخب بخش ویژه جشنواره تئاتر رضوی مشخص شدند

حسن عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به این که نمایشنامه های منتخب دبیرخانه جهت حضور در بخش ویژه دهمین جشنواره سراسری تئاتر رضوی مشخص شده اند، اظهار کرد: پنج نمایشنامه برای حضور در این بخش انتخاب شده اند.

وی اضافه کرد: نمایش های"سه روز ابدی"به نویسندگی محمد ابراهیمیان، "آنم آرزوست" به نویسندگی سیدعلی موسویان، "پدرانه" به نویسندگی آرش عباسی، "پشت بوم" به نویسندگی وحید کیارسی و "هفت دریا شبنمی" به نویسندگی سعید تشکری نمایش های راه یافته به بخش ویژه جشنواره سراسری تئاتر رضوی در خراسان شمالی هستند.

عابدی اظهار داشت: دهمین جشنواره سراسری تئاتر رضوی که از سری برنامه های سیزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا (ع) است شهریورماه سال ۹۴ و همزمان با دهه کرامت به میزبانی خراسان شمالی برگزار می شود.

وی اضافه کرد: مهلت ارسال نمایشنامه در بخش صحنه ای و آزاد به دبیرخانه این جشنواره مستقر در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی تا پانزدهم اردیبهشت ۹۴، مهلت ارسال نسخه تصویری در بخش صحنه ای و ویژه ۲۰ تیرماه ۹۴، ارزیابی آثار از اول مرداد ماه ۹۴ و زمان برگزاری جشنواره نیز همزمان با دهه کرامت در شهریور ماه سال آینده خواهد بود.

به گفته عابدی علاقمندان می توانند جهت دریافت فراخوان و اخبار این جشنواره به آدرسkhorasanshomali.shamstoos.ir مراجعه و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های ۰۵۸۴۲۲۴۴۱۱۵- ۳-۰۵۸۴۲۲۳۴۴۱۲ تماس حاصل کنند.

وی شناساندن اندیشه و آموزه های عمیق حضرت علی بن موسی الرضا(ع) در قالب نمایش، اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی، گسترش فعالیت های فرهنگی، هنری و مذهبی و مرتبط با سیره ائمه معصومین به ویژه امام رضا(ع)، تشویق تولید کنندگان و پدیدآورندگان آثار برتر فرهنگی وهنری در زمینه سیره، شخصیت و معارف امام رضا(ع) و کمک به انتشار گسترده این آثار را از جمله اهداف برپایی این جشنواره در استان دانست.

عابدی اظهار کرد: دهمین جشنواره سراسری تئاتر رضوی با رویکردهای شناخت اندیشه ها و زندگانی امام رضا(ع) و مضامین عالی فرهنگ رضوی، تأثیر اندیشه و آثار امام رضا(ع) در زندگی فردی و اجتماعی، شناساندن تأثیرات سیره امام رضا(ع) در زندگی انسان معاصر، تبیین ابعاد علمی و اجتماعی شخصیت و سیره امام رضا(ع)، توجه به ظرفیت فرهنگ ها و اعتقادات بومی با محوریت فرهنگ رضوی(آداب و رسوم، آیین ها و...)، پرداختن به مفاهیم عالیه موضوعات نو و خلاق در فرهنگ رضوی، پرداختن به مفاهیم عالیه احادیث و روایات رضوی، زندگی و آثار اصحاب امام رضا(ع)، به تصویر کشیدن اندیشه ها و سیره علمی امام رضا(ع) در برخورد پیروان سایر ادیان و فرق و... برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره بین المللی امام رضا(ع) بزرگترین جشنواره فرهنگی، هنری و ولایی کشور است که به مناسبت میلاد فرخنده حضرت معصومه(س) و برادر بزرگوارشان امام رضا(ع) از یکم تا یازدهم ذی القعده موسوم به دهه کرامت برگزار می شود. دبیرخانه های موضوعی این جشنواره در تمام استان های کشور دایر بوده اما گستره برپایی جشنواره در سطح ملی است، بدین معنا که هموطنان از هر نقطه کشور می توانند در همه جشنواره ها شرکت کنند. سیزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع) از بیست و پنجم مرداد تا چهارم شهریور ماه سال آینده در ۳۱ استان کشور و ۷۵ کشور جهان برگزار می شود.