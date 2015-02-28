به گزارش خبرنگار مهر، امیر کشانی عصر امروز در نشست مجمع تشکلها و فعالان اقتصادی استان اصفهان با اصحاب رسانه با تاکید بر اینکه جوانان اتاق بازرگانی به آموزه های پیشکسوتان ارج می نهیم، اظهار داشت: اتاق بازرگانی در طی چهارسال آینده وظایف مهمی مانند هم افزایی بخش خصوصی را برعهده دارد و می توان پل ارتباطی این بخش با دولت باشد.

وی پیوند رودخانه اقتصاد ایران به اقتصاد بین الملل را از مهم ترین وظیفه اتاق دانست و افزود: لازم است ایران به آبهای آزاد اقتصاد دنیا دسترسی داشته و با گسترش ارتباطات بین المللی به فکر نجات اقتصاد کشور از وضعیت کنونی باشیم.

رئیس کمیته جوانان اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به اینکه بسیار از کشورهای دنیا اتاقهای بازرگانی جوانان وجود دارد، تاکید کرد: کار این اتاقها این است که مشکلات جوانان برای ایجاد کسب و کار بررسی و برای آنها راهکار مناسبی اتخاذ شود.

در ادامه جعفر برکتین پیشکسوت صنعت ماشین سازی ایران و مدیرعامل شرکت کامکار اظهار داشت: ما بهترین امکانات را در کشورمان داریم اما تمام اجناس خود از جمله تجهیزات ماشین را از چین وارد می کنیم.

وی با طرح این سئوال که بدون اشتغال، کشاورزی و آب قرار است در استان به چه جایگاهی برسیم، بیان داشت: سهم ما از اقتصاد کشور، تجارت، تولید محصولات و غیره به نسبت گذشته کاهش یافته است اما امیواریم با همیاری و همدلی یکدیگر در راستای توسعه اقتصاد استان تلاش کنیم.

مدیرعامل شرکت کامکار بیان داشت: اقتدار استان فقط بازرگانان و تولیدکنندگان و دارندگان کارت بازرگانی نیستند بلکه مجموعه صنعت، صنف بازرگانی، کشاورزی و غیره در کنار یکدیگر اقتدار استان را تشکیل می دهند و باید از ظرفیت و استعدادهای تمام آنها در راستای رونق استان استفاده شود.