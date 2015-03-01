جشنواره فیلم شهر به دبیرخانه دائمی نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست با هدف هم فکری و تعامل بیشتر و وسیعتر برای برگزاری گسترده و باشکوه این دوره جشنواره شهر به عنوان بزرگترین رویداد سینمایی شهری پیش بینی شده است.
این نشست مشترک با حضور حجتالله ایوبی رییس سازمان سینمایی، حسین مسافر آستانه مدیرعامل موسسه رسانههای تصویری، سیاوش حقیقی دبیر پنجمین جشنواره بین المللی فیلم شهر، مقصود جباری مدیر اجرایی، مسعود احمدیان مدیر برنامهریزی، یزدان عشیری مدیر روابط عمومی، سیمون سیمونیان مدیردبیرخانه، کورش پیرو مدیر اقلام تبلیغی، محمدهادی آخوندی مدیر مستندسازی برگزار شد.
سیاوش حقیقی دبیر جشنواره بین المللی فیلم شهر ضمن تشریح بخشهای مختلف جشنواره گفت: این دوره جشنواره فیلم شهر در موضوعات اشاعه فرهنگ مهربانی، تقویت روحیه صبر میان شهروندان، گسترش نشانهها و نمادهای فرهنگ اسلامی ایرانی در شهر، اشاعه و ارتقای فرهنگ نظم و قانون گرایی، توجه شهروندان به ارزشها و دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، آشنایی شهروندان با تغییرات فرهنگ نامطلوب و آسیبهای آن، تحکیم بنیان خانواده و بیان جنبههای مثبت افزایش جمعیت برگزار میشود.
وی ادامه داد: بخشهایی همچون مسابقه سینمای ایران شامل فیلمهای سینمایی، فیلمهای بلند داستانی ویدیویی، مستند نیمه بلند و بلند، فیلم کوتاه، طرح اولیه فیلمنامه سینمایی، مسابقه اقلام تبلیغاتی و اطلاع رسانی سینما، سینمای بین الملل به شکل رقابتی و در بخش آثار مستند بلند و قدس وغزه به شکل جنبی و غیر رقابتی برای این دوره در نظر گرفته شده است.
حقیقی افزود: در بخش فیلمهای سینمایی فیلمهایی که به نمایش در نیامدهاند به صورت جداگانه بررسی میشوند و فیلمهایی که اکران شده و به نمایش در آمدهاند به صورت جداگانهای بررسی میشوند و در نهایت از بین هر دو گروه هیات انتخاب حدودا ۳۰ فیلم را انتخاب میکند.
حقیقی با اشاره به اینکه پنجمین جشنواره فیلم شهر به دنبال تعامل با تمامی نهادها و سازمانهای فرهنگی و هنری و سینماگران است گفت: سعی کردیم فضای خوبی را برای حضور و همکاری طیفهای مختلف سینمایی فراهم نماییم و قطعا، حمایتها و کمکهای سازمان سینمایی و مراکز و موسسات تابعه هم می تواند در برگزاری باشکوهتر این جشنواره که بزرگترین رویداد سینمایی در حوزه شهری است موثر باشد.
ایوبی رییس سازمان سینمایی ضمن استقبال از برگزاری پنجمین جشنواره بین المللی فیلم شهر و تاکید بر اهمیت این جشنواره بویژه در حوزه گسترش فرهنگ شهری و اهتمام به موضوعات و مفاهیم شهری گفت: سازمان سینمایی تمام قد در کنار شما است و از هیچ گونه حمایت و کمک معنوی و فرهنگی دریغ نمیکند.
وی گفت: تردیدی نیست که شهرداریها نقش بی بدیلی در گسترش و ارتقای فرهنگ عمومی و اعتلای فرهنگ و هنر شهری دارند و در اغلب کشورها شهرداریها متولی و بانی حرکتهای فرهنگی و هنری هستند.
رییس سازمان سینمایی با اشاره به عملکرد خوب شهرداری تهران در حوزه فعالیتهای سینمایی خاطرنشان کرد: جشنواره بین المللی فیلم شهر حرکتی قوام یافته و ارزشمند است و با برنامههایی که شورای برگزاری و حاج آقای مرادی در نظر دارند شکی نداریم به بالندگی سینما و نشاط و پویایی این بخش کمک خواهد خواهد کرد.
ایوبی یادآور شد: میتوان جشنواره فیلم شهر را با توجه به پتانسیل فیلمهای تولیدی سینما به صورت سالانه برگزار کرد.
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