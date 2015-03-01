ایران در فناوری نانو رتبه هفتم جهان را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید سرکار ظهر یکشنبه در نشست آشنایی صنایع استان با فرصت های بکارگیری فناوری نانو که با حضور معاونان استانداری، رئیس سازمان دصنعت دو معدن و تجارت استان، استادان، دانشجویان، مدیران پارک های علم و فنآوری در سالن استانداری برگزار شد اظهارداشت: باید بتوانیم همه ظرفیت های کشور را بکار بگیریم تا این فنآوری نوظهور با یک اراده ملی جلو رفته و بیشتر از گذشته موفقیت های ایران اسلامی را دامن بزند.

وی افزود: اگر بتوانیم با پیوند دادن مراکز مرتبط با نانو از همه استعدادهای نیروی انسانی و تجهیزاتی خود بهر ه برداری کنیم بهره آن نصیب مردم می شود و رفاه و کیفیت زندگی را موجب خواهد شد.

سرکار تصریح کرد: ستاد ویژه توسعه فنآوری نانو از سال ۸۲ تشکیل و سال ۸۴ تصویب شد و امروز که در سال آخر تدوین برنامه ۱۰ ساله اول قرار داریم باید برای آینده اندیشه کنیم.

دبیر ستاد توسعه فناوری نانو کشور یادآورشد: برنامه ۱۰ ساله اول سه مرحله داشت و امروز سند ۱۰ ساله دوم در دست طراحی و تدوین است که در این دوره نفوذ نانو در صنعت مورد توجه جدی قرار گرفته است.

سرکار گفت:تولید ثروت و بهبود زندگی مردم با استفاده از نانو در سند اول تعریف شدکه قرار بود ایران با در نظر گرفتن تولید علم، صنعت، بازار، توسعه فنآوری در ردیف ۱۵ کشور دنیا قرار گیرد و در شرایطی که در سال ۲۰۰۹ در رده پنجاهم قرار داشتیم و عده ای این جایگاه را دور از دسترس و بلند پروازانه می دانستند توانستیم به جایگاه پیش بینی شده دست یابیم.

بی توجهی به نانو واگذار کردن آینده کشور به دیگران است

این مسئول علمی بیان کرد:اگر به نانو توجه نکنیم آینده کشور را واگذار خواهیم کردلذا بایدبا عزمی جدی زمینه آشنایی دانشگاهیان، دانشجویان، عموم مردم با نانو را بخوبی فراهم کنیم که در این راستا یک باشگاه دانش آموزی نانو تاسیس شد تا طیف گسترده نوجوانان و جوانان با این فنآوری نزدیک شوند.

وی اضافه کرد: با شکل گیری برنامه های ترویجی و ظرفیت ایجاد شده امروز ۴۰۰ هزار دانش آموز با فنآوری نانو آشنا شده اند و با برگزاری پنج المپیاد دانش آموزی حدود ۲۶ هزار نوجوان و جوان در این رقابت علمی شرکت کرده اند.

سرکار استقبال دختران دانش آموز از نانو را دو برابر پسران دانست و گفت: این استقبال ضمن اینکه تبلیغات دشمنان که محدودیت برای دختران در عرصه علمی زیاد است را خنثی می کند بیانگر استعدادهای این گروه در کشور است که باید آن را تقویت کنیم.

فعال شدن ۴۹ آزمایشگاه آمزوش نانو در کشور

وی بیان کرد: در حال حاضر ۴۹ آزمایشگاه آموزشی پژوهشی نانو در کشور فعال شده تا دانش آموزان فرصت کنند کارهای تحقیقاتی انجام دهند و وارد فرآیند پژوهشی شوند.

سرکار تصریح کرد: خوشبختانه تمامی تجهیزات آزمایشگاهی نانو ساخت داخل است و دانش آموزان میتوانند افتخار کنند که پیشرفته ترین دستگاهها در ایران ساخته می شود و این خودباوری در تقویت روحیه جوانان و نوجوانان نیز تاثیرگذار است.

این مسئول گفت: ۱۷ دانشگاه کشور در فناوری نانو دانشجوی دکتری تخصصی در رشته های نانوشیمی، نانو فیزیک، نانو مواد، نانوپزشکی، نانو الکترونیک، نانو تکنولوژی تربیت می کند و در ۳۷ دانشگاه رشته کارشناسی ارشد نانو دایر شده است.

دبیر ستاد توسعه فناوری نانو کشور اظهارداشت: شبکه آزمایشگاهی با تجهیز یک هزار و ۸۲ دستگاه از ۶۸ آزمایشگاه نانوراه اندازی شده که در حوزه عملیاتی هم دو هزار و ۷۸۰ پایان نامه تهیه شده و ۱۳ هزار کارشناس ارشد، ۲۳ هزار متخصص فنآوری نانو، ۲۲۰۰ عضو هیئت علمی و بیش از ۹۰ مرکز در این حوزه فعال شده که ظرفیت بسیار ارزشمندی است.

روش های تعیلم دانشگاهی تغییر کند

سرکار بیان کرد: باید بتوانیم دانش آموزان و دانشجویان توانمندی را در نانو تربیت کنیم تا اینده کشور را بسازند و از وضعیت کنونی که فارغ التحصیلان دانشگاهی قادر نیستند حتی شغل خود را تامین کنند خارج شویم.

وی اضافه کرد: باید بتوانیم دانش آموزان و دانشجویان توانمندی تربیت کنیم تا اگر فارغ التحصیل شدند بیکار نمانند و بتوانند زندگی خود را اداره کنند که امروز اینگونه نیست و حتی نخبگان ما بیکار هستند که نشان می دهد روش های تحصیل در دانشگاهها باید اصلاح شود و تغییر کند.

این مسئول بیان کرد: فارغ التحصیلان دانشگاهی ما امروز مصداق انسانهای ضایعه نخاعی هستند که بسیار خوب فکر می کنند و دانش بالایی دارند اما توان حرکت ندارند و حتی قادر نیستند جان خود را در یک استخر نجات دهند لذا باید با تغییر در دیدگاه و رفتار و روشهای خود در تعیلم و تربیت در کنار آموزش اندیشمندان آنها را توانا بار بیاوریم تا در کشور تحول ایجاد کنند.

رشد تولید مقالات علمی در ایران انفجاری و بی نظیر است

سرکار در ادامه گفت: اقتصاد دانش بنیان باید بر دوش اندیشمندان توانمند گذاشته شود و اگر بخواهیم آینده کشور را بسازیم باید دررفتارها و روشهای خود در مراکز علمی تجدیدنظر کنیم.

وی اضافه کرد: گاهی سطح استادان ما تا دانشجو کاهش می یابد و این گروه دنبال دادن مقاله و مطلب علمی هستند در حالی که باید دانشجویان در سطج استاد ترقی کنند و در حالی که در سال ۲۰۰۱ در انتشار مقالات علمی رتبه ۵۰ دنیا بودیم و سالی ۱۰ مقاله تولید می کردیم امروز قادریم روزی ۱۴ مقاله تولید کنیم که رشد انفجاری آن در دنیا بی نظیر است.

سرکار یادآورشد: تولید روزانه ۱۴ مقاله یک رکورد جهانی است که نشان می دهد ظرفیت دانشگاهی و دانشجویی ایران بسیار بالاست

رتبه هفتم ایران در نانوی جهان

وی گفت: درحال حاضر ایران در فناوری نانو رتبه هفتم را در دنیا به خود اختصاص داده است و جهان دیگر کشورمان را در این فنآوری به رسمیت می شناسد و پس از آلمان و ژاپن قرار داریم که افتخارآمیز است.

دبیر ستاد توسعه فناوری نانو کشور تصریح کرد: وقتی فعالیت نانو را آغاز کردیم در میان کشورهای اسلامی ششم بودیم و امروز در جهان هفتم هستیم و امکانات کشور در این بخش قابل مقایسه با بسیاری از کشورها نیست.

ظرفیت استان قزوین بسیار بالا وارزشمند است

وی با اشاره به جایگاه علمی استان قزوین هم گفت: در استان قزوین با وجود تعداد بالای جمعیت دانشجویی که دو برابر متوسط کشوری است ظرفیت انسانی قابل توجهی وجود دارد که اگر در حوزه نانو فعال شود دستاوردهای ارزشمندی برای کشور و استان خواهد داشت.

سرکار اظهارداشت:در جهان کنونی حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد فناوری های نانو به بازار می رسد و درایران این رقم سه تا پنج درصد است و برای این که این مشکل برطرف شودموسسه خدمات فنآوری تا بازار شکل گرفته تا بتوانند محصول خود را زودتر به بازار برسانند.

وی یادآورشد: رقابت در بازار جهانی نانو بسیار نزدیک و پر سرعت است و اگر زمان را از دست دهیم محصولات جدیدی وارد بازار شده که دیگر بازاری برای ما نخواهد بود لذا ما هم باید خود را به روز کرده و سرعت را بالا ببریم.

صنعت بدون نانو از دایره رقابت حذف خواهد شد

این مسئول گفت: اگر نانو وارد صنعت نشود و مورد بی توجهی قرار گیرد بزودی رقابت پذیری خود در بازار را از دست خواهد داد و آسیب جدی خواهد دید.

وی افزود: موسسه خدمات فنآوری تا بازار برای اتصال فنآوری به دانشگاه و صنعت، برنامه ریزی، استاندارد کردن، سرمایه گذاری و حضور فعال در نمایشگاهها، عرضه کالا نقش افرین خواهد بود تا ضریب سه درصد را به ۱۵ درصد برسانیم و زمان نیز کاهش یافته و تضمین کیفیت محصول نیز محقق شود.

رتبه چهارم ایران در تدوین سند استاندارد ملی فنآوری نانو



سرکار تصریح کرد: در تدوین و تصویب استاندارد ملی فنآوری نانو رتبه چهارم جهان هستیم که جایگاه ارزشمندی است زیرا جنگ بازارها امروز در حوزه استاندارد است.



دبیر ستاد توسعه فناوری نانو کشور بیان کرد: توسعه فنآوری نانو در کشور در فاز اول تولید مواد اولیه، فاز دوم رسوخ فنآوری نانو در صنعت و فاز سوم نانوفنآوری هوشمند است تا این فنآوری در همه شئون زندگی بشر وارد شود.

وی گفت: در فاز سوم تولید دارو، پارچه و مواد هوشمند را شاهد خواهیم بود که این کار زندگی بشر را دچار تغییر و تحول می کند و بسیاری از بیماران سرطانی و ذیابت و قلیی عروقی قادر خواهند بود زندگی کم خطر و پر امیدتری را تجربه کنند.