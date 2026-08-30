جاده چالوس یکطرفه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، درباره آخرین وضعیت جاده‌های کشور اظهار کرد: با توجه به ترافیک سنگین در مسیر (شمال به جنوب) جاده چالوس و آزادراه تهران ـ شمال در روز پایانی تعطیلات، از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر امروز ۸ شهریورماه، تردد تمامی وسایل نقلیه در مسیر (جنوب به شمال) این ۲ محور تا اطلاع ثانوی ممنوع خواهد بود.

وی افزود: در ادامه، تردد در جاده چالوس و آزادراه تهران ـ شمال تا زمان تخلیه بار ترافیکی، به‌صورت یک‌طرفه مدیریت خواهد شد.

کرمی‌اسد تأکید کرد: این محدودیت با هدف مدیریت حجم ترافیک و تسهیل روند بازگشت مسافران اعمال شده و پس از تخلیه بار ترافیکی، وضعیت تردد در این محورها مجدداً بررسی و تصمیم‌گیری خواهد شد.

مسافران قبل از آغاز سفر از آخرین وضعیت جاده ها اطلاع کسب کرده و زمان سفرشان را مدیریت کنند.