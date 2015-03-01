به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی پیامک و زبان فارسی به همت نشریه انشا و نویسندگی و با همت مجله انشا و نویسندگی و حمایت دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی با حضور جمعی از صاحب نظران زبان و ادبیات فارسی و نیز ارتباطات و فناوری های نوین عصرامروز یکشنبه ۱۰ اسفند در اندیشگاه کتابخانه فرهنگ ملی برگزار شد.

در این نشست محمود اکرامی فر پژوهشگر فرهنگ عامه و معاون سردبیر روزنامه جام جم در سخنانی با موضوع مبانی تئوری و نظری پیامک ها شامل نظریه های اجتماعی، تعادل و خودافشاگری گفت: طبق آماری که در سال ۱۳۸۶ بدست آمده است روزانه به طور متوسط ۹ میلیون پیامک در کشور ارسال می شود و این در حالی است که در همان سال در انگلستان که زادگاه تلفن همراه است، ۶ میلیون پیامک ارسال می شد.

وی سپس با اشاره به مبانی نظریه کارگردگرایی گفت: مکتب کارکردگرایی به ما می گوید که هر عنصر فرهنگی تا زمانی به بقای خود ادامه می دهد که اثر و نتیجه ای برای کاربر آن داشته باشد به محض اینکه این فایده و سود از بین ببرد حتما آن عنصر فرهنگی هم به پایان خود خواهد رسید.

وی با بیان اینکه سود و فایده ای که در پیامک ها مطرح است و وجود دارد بیشتر منافع تفریحی، روانی، اجتماعی و سرگرم کننده است گفت: پیامک ها هم تا وقتی که بتوانند ارتباطات بین مردم را تسهیل کنند و باعث سرگرمی و نشاط آنها شوند و در اطلاع رسانی نقش ایفا کنند، باقی خواهند ماند و من فکر می کنم با توجه به نوع رسانه های جدید، پیامک ها همچنان وجود خواهند داشت.

اکرامی فر گفت: پیامک ها می توانند دوستی ها را تسهیل و آنها را تقویت کنند و از آنجا که هر پیامک البته بجز پیام های خاص، هزینه ای کمتر ازیک سوم یک دقیقه مکالمه را برای ارسال کننده آن بدنبال خواهد داشت، از بعد اقتصادی هم سودمند است.

وی گفت: گاهی وقتها پیامک ها می توانند باعث انسجام اجتماعی و بقاء اجتماعی شوند.

به تعبیر راد کلیف برون که تئوری پرداز نظریه ساخت اجتماعی است، برای جامعه هم مفید خواهند بود.

این پژوهشگر عرصه فرهنگ عامه در عین حال تصریح کرد: پیامکدر ایران یک تکنولوژی برون زا و وارداتی بوده است و در ایران در بسیاری از موارد، پیامک ها به جای پاسخ دادن به نیازهای اولیه ما، به نیازهای ثانویه ما پاسخ می دهند.

وی همچنین بااشاره به ویژگی های رسانه های جدید از جمله کنش پذیری، تقدیرپذیری و تحرک پذیری یادآور شد: پیامک ها قابلیت تبدیل یک پیام شفاهی به یک پیام متنی را دارند بعلاوه آنها دارای کارکردهای اطلاع رسانی و ایجاد ارتباط و تخلیه سوپاپ اطمینان هستند.

اکرامی فر در ادامه به مقایسه انگاره های موجود در پیامک ها با توجه به جنسیت تولید کنندگان آنها پرداخت و گفت: بر اساس نظریه تفاوت عبارت پیامک های زنان، طولانی تر، دارای ادبیاتی اغنایی تر و زبانی رسمی تر و البته با لحنی عاطفی تر و اقناعی تر و عمدتا درخواستی و خواهشی هستند اما پیامک های مردان دارای عباراتی کوتاه تر، ادبیاتی اقتدارگرایانه ترو القائی تر هستند.

وی در پایان گفت: کسی که یک پیامک را ارسال می کند بر اساس نظریه افشاگری، دست به خودافشاگری می زند و یک «من این هستم» آرام می گوید.

در این نشست همچنین مهدی صالحی موسس گروه ویراستاران به معرفی یک صفحه کلید مناسب در گوشی های هوشمند (اندروید ۴ به بالا) با عنوان jelly dean keyboard۴.frwe پرداخت.

به گفته وی تغییر زبان با یک کلید تغییر ارتفاع صفحه کلید و آزمودن ۴ فلش برای جابجا کردن راحت بین متن ها، دارا بودن یک بانک قوی از واژگان فارسی، درج سریع نیم فاصله و کلید صفحه بندی، از جمله ویژگی های این صفحه کلید است.