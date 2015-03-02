زیرساختهای منطقه ویژه اقتصادی مهران تکمیل می شوند

مراد ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون زیرساختهای منطقه ویژه اقتصادی در شهرستان مهران در حال انجام است و این مهم برای سرمایه گذاری صورت می گیرد.

وی بیان داشت: مقرر شده ۸۰ درصد از مسئولیت کار منطقه ویژه اقتصادی مرز مهران به بخش خصوصی واگذار شود و در سالهای آینده نیز فاز دوم آن پیگیری می شود.

وی از سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این منطقه ویژه دعوت کرد و گفت: این شهرستان آمادگی کامل برای سرمایه گذاری در زمینه های اقتصادی دارد.

فرماندار مهران تصریح کرد: منطقه ویژه اقتصادی مهران با نگاه ویژه دولت تدبیر و امید و همت بالای نمایندگان مردم در مجلس به منطقه آزاد تبدیل می شود.

این مسئول بیان داشت: مرز مهران مهمترین مرز زمینی کشور برای صادرات کالا و تردد زائر به کشور عراق است و باید از این فرصت در جهت توسعه استان استفاده کرد.

ناصری تصریح کرد: هم اکنون سالانه میلیون ها هزار دلار صادرات کالا در مرز بین المللی مهران به کشور عراق صورت می گیرد و راه اندازی منطقه آزاد تجاری صادرات را چند برابر خواهد کرد.