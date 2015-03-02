شیوه های صحیح همسرگزینی نیاز امروز خانواده های ایرانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی موسسه جوانان آستان قدس رضوی دکتر حمید اصغری پور در میزگرد تخصصی روانشناسان اظهار داشت: ارتباط تنگاتنگی بین معنویت با رویکردهای روانشناسی وجود دارد.

وی افزود: ارتباطات مشاوره ای ریشه در فرهنگی بومی و ارزشی ما دارد و در گذشته این ارتباطات میان خانواده ها و با بزرگ ترهای فامیل صورت می گرفته است.

اصغری پور خاطرنشان کرد: طبیعت زندگی با پیچیدگی های خاص خود ما را با بحران هایی مواجه کرده که کاملا عادی است.

این کارشناس امور خانواده بیان کرد: با گسترش و پیشرفت روابط بین فردی و ارتباطات، مسائل و آسیب های جامعه و خانواده ها گسترش یافته و به همین میزان نیز خدماتی که در حوزه خدمات روانشناختی به افراد ارائه می شود رشد و پیشرفت داشته است.

یک عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز اظهار داشت: در حوزه استرس و روابط بین فردی بحران هایی که در قشر جوان وجود دارد بخشی از ماهیت زندگی افراد است که انسان ها با آن مواجه هستند زیرا اگر بحران ها وجود نداشته باشد، پویایی و تحرک در زندگی آدمی معنایی ندارد.

دکتر توزندجانی با انتقاد از اینکه افراد غیر متخصص که تنها با مقدمات ابتدایی علم روانشناسی آشنا هستند اقدام به درمان و ارائه خدمات روانشناختی می کنند تصریح کرد: باید در سیاست های کلان کشوری به خدمات مشاوره اعم از تحصیلی، شغلی و درمانی بهای بیشتری داده شود.

وی تأکید کرد: بیمه حوزه سلامت روان از جمله ضرورت هایی است که باید در حوزه خدمات روانشناسی و بهداشت روان به صورت فراگیر در اختیار آحاد مختلف جامعه قرار گیرد.

این مشاوره و روانشناس با اشاره به پیوند بین معارف دینی و علوم روانشناسی ابراز داشت: در فرهنگ اسلامی ما محتواهای غنی وجود دارد و مطالبی که در زمینه روانشناسی با نگاه مذهبی گفته می شود برگرفته از معارف دینی است که تنها نیاز به پردازش روانشناختی دارد تا به جامعه معرفی شود.