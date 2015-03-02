۱۵ هزار معلول در خراسان شمالی از خدمات بهزیستی بهره مند هستند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا الله وردی صبح دوشنبه در جلسه بررسی مشکلات معلولان بهزیستی خراسان شمالی، با اشاره به این که نگاه معنوی كاركنان در بهزیستی كه جنس انسانی دارد باید حفظ شود، افزود: سازمان بهزیستی مجموعه ای انسان محور بوده كه وردوی و خروجی آن انسان های آسیب دیده است.

وی گفت: داشتن انگیزه و همت بالا مهم ترین ویژگی و خصیصه ای است كه یك كارمند بهزیستی می بایست داشته باشد در غیر این صورت نمی تواند خدمات را به نحو مطلوب به جامعه هدف خود كه مددجویان و معلولان هستند ارائه دهد.

الله وردی با تاكید براینكه جامعه باید خود را با معلولین مطابقت دهد و بستر مناسب برای زندگی راحت یك معلول را فراهم سازد، تصریح كرد: یك معلول حق زندگی راحت، عادلانه و بدون دغدغه همانند سایر شهروندان را دارد.

وی افزود: بهزیستی از جمله سازمان های دارای گستردگی بالا است از این جهت كاركنان این نهاد حمایتی و خدماتی باید برای ارائه خدمات مطلوب به جامعه هدف خود از هیچ تلاشی دریغ نكنند و نگاه معنوی را نیز حفظ كنند.

این مسئول گفت: تمام سعی و تلاش این نهاد خود كفایی و استقلال معلولان و مددجویان تحت حمایت است اما در این زمینه می بایست سایر دستگاه ها و نهادها نیز با بهزیستی همکاری و هماهنگی داشته باشند.

مدیركل بهزیستی خراسان شمالی مهم ترین دغدغه بهزیستی را اشتغال مددجویان و معلولان تحت حمایت خود دانست و خواستار همكاری و مشاركت دستگاه های اجرایی استان برای رفع این دغدغه شد.

الله وردی با اعلام اینكه هم اكنون حدود ۱۵ هزار و ۸۰۰ معلول در خراسان شمالی وجود دارد که از خدمات بهزیستی بهره مند هستند، اظهار داشت: باید چالش ها و آسیب های حوزه توانبخشی رصد و رفع شود.

مدیركل بهزیستی خراسان شمالی همچنین یكی از معضلات امروز جامعه را طلاق و آسیب های اجتماعی دانست و تصریح كرد: این نهاد در بحث پیشگیری از آسیب های اجتماعی با راه اندازی مراكز مشاوره و واحد اورژانس اجتماعی در جهت كاهش آن تلاش می كند.

به گفته وی برای كاهش آمار طلاق نیز برگزاری كلاس های آموزشی، برگزاری دوره های مشاوره ای به زوجین متقاضی طلاق و ... در دستور كار بهزیستی استان قرار گرفته است.